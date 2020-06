Hernán Crespo: “Lo que más admiro de Lionel Messi son las formas. Es un ejemplo para el mundo”

A través de una entrevista en el canal de YouTube de 'David De las Heras', Hernán Crespo confesó que Lionel Messi trasciende más allá del fútbol.

“Lo que admiro de Messi son las formas, la manera como logra las cosas y su constancia. Le pegan millones de patadas y se levanta y sigue jugando. Respeta al rival y al juego al máximo. Eso es un ejemplo que trasciende más allá del fútbol”, señaló Hernán Crespo sobre Lionel Messi.

Asimismo, el exgoleador de la selección argentina habló de la actualidad de Lautaro Martínez, quien podría ser el próximo compañero de Lionel Messi en el Barcelona.

"Es un chico muy serio y muy centrado. Eso me gusta mucho. Tiene mucha personalidad. Me encanta la cabeza que tiene. Es un jugador completo que puede jugar en ataque tanto solo como acompañando a otro delantero. Desearía que se quede en el Inter porque éste ha sido su primer año como titular. Me gustaría que tuviese un poco más de base sólida antes de que llegue otro cambio. Los trenes se frenan en las mejores estaciones, y Lautaro es una de ellas. Ya veremos”, agregó el actual técnico de Defensa y Justicia.

Por último, Hernán Crespo se refirió a su actualidad como entrenador de fútbol. "Me gusta ser protagonista jugando el balón en campo del adversario, que el equipo tenga una identidad, respetar aquello por lo que nos enamoramos del fútbol llevándolo a un nivel profesional. Mi mayor sueño es ser campeón del mundo con Argentina. Como jugador lo intenté tres veces y no pudo ser”, concluyó.

DATO: Hernán Crespo de 44 años fue titular en la selección argentina en los 90 y más todavía en los 2000.