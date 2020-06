Alajuelense superó 1-0 a Santos por el Torneo Clausura de la Liga Promerica

Un error que marcó el transcurso del partido. Ariel Lassiter aprovechó la equivocación del portero de Santos de Guápiles y anotó el tanto que le dio la victoria a Alajuelense. Un triunfo importante para la Liga en su lucha por conseguir el pase a los play off de la Liga Promerica de Costa Rica..

Una primera mitad sin emociones. Mcdonalds demostró que no es el atacante que esperan los hinchas de la Liga y se falló un penal que pudo significar el primer tanto del encuentro. Con la desesperación de anotar, el juego del equipo local fue controlado por Santos.

En la segunda parte, los locales apostaron por un juego más ofensivos. Sin embargo, la poca eficacia en cara al arco paso factura. Santos casi convierte, pero Moreira respondió cuando fue exigido y se robó los aplausos de sus compañeros.

Alajuelense vs Santos de Guápiles EN VIVO Minuto a minuto

- Sigue el minuto a minuto del partido

FINAL DEL PARTIDO

94' Cambio para la Liga: sale, Lassiter e ingresa Mora

93' Amarilla para Garro

92' Matarrita dispara desde larga distancia, Machado rechaza el balón

91' Santos recuperan el balón y buscan el último ataque

90' Tiro libre para Santos

90' Lopez juega en corto con Lassiter

90' Tiro de esquina para la Liga

89' Cubero lesionado

88' Saque de arco para Moreira

87' Santos busca el empate

85' Los visitantes juegan rápido

85' Falta a favor de Santos

84' Machado se recupera, el juego continúa

- Lassiter ejecutó el tiro libre y con un disparo potente convierte el 1-0 para la Liga

- Alajuelense convierte el primero del partido

78' ¡GOOOOOO!

77' Cambio para la Liga: Sale McDonald e ingresa Flores

76' Zabala patea y el balón sale desviado

76' Lassiter encontró el balón, pase a McdDonald

74' McDonald intentó recibir el balón, pero el pase fue muy fuerte

73' Saque lateral para Santos

72' Santos logra recuperar el balón

72' Lopez pierde el balón con Machado

71' El árbitro detiene la jugada. Madrigal se queja de una falta

69' Centro al área, Machado pone tranquilidad y saque de meta

69' Cambio para Santos, sale Gutierrez e ingresa Madrigal

68' Moya se asocia pero sin éxito alguno

67' Santos intenta con disparos a larga distancia

60' Control de balón de la Liga

58' Tiro ejecutado pero no encuentra receptor el

57' Machado envía el balón a tiro de esquina para Santos

57' Cambio para Santos: Ingresa, Griffith y sale Mason

56' ¡Tiro de esquina! segundo palo y la defensa rechaza el balón

55' ¡Noo ! Hernandez salvó su portería. Lassiter pudo convertir el primero para la Liga

52' Amarilla para Matarrita

50' La Liga intenta encontrar los espacios, pero Santos juega muy bien y aprovecha el contragolpe

47' ¡UFFF! Santo se perdió el 1-0

45' Comenzó la segunda parte.

Primer tiempo

- 45' ¡FINAL!

- 43' Alajuelense ha desperdiciado claras ocasiones de gol.

- 40' Centro para Moya, pero el envío lo sobrepasa. Se pierde al saque de meta.

- 38' ¡CONTRAGOLPE DE ALAJUELENSE! Forvis nuevamente para rechazar un potente remate.

- 36' ¡UFFFFFFFFFF! Remate de Matarrita, pero Moreira ataja.

- 34' Santos adelanta sus líneas y busca amplitud.

- 32' El juego es detenido por Forvis quien quedó sentido en la previa.

- 30' ¡NOOOOOOOOOOO! El vertical derecho evita la caída de Forvis. Gran remate de Lassiter.

- 28' ¡GROSERO ERROR DE MOREIRA! Excelente prolongación de Gutiérrez que pudo ser el 1-0.

- 26' ¡EXCELENTE ATAJADA DE FORVIS! El guardameta se convierte en figura tras apagar el grito de gol de Moya.

- 24' Griffith no pudo continuar y fue reemplazado por Mason.

- 22' Dura falta de Salvatierra. El lateral derecho del Alajuelense es amonestado. Tiro libre para Santos.

- 20' Se erige la zaga de Santos para despejar el peligro.

- 18' ¡OTRA VEZ FORVIS! Excelente atajada del portero de Santos para evitar la caída de su portería tras remate de Lassiter. Tiro de esquina para Alajuelense.

- 15' ¡FALLÓ! McDonald pierde el duelo ante Forvis Espinoza quien le ataja el remate.

- 13' ¡PENAL PARA ALAJUELENSE! Penal sobre Moya. Gran ocasión para los locales.

- 10' Centro largo para Matarrita y se pierde al saque de meta. Todo hace indicar que Griffith no seguirá debido a un problema en el tobillo.

- 8' Se detiene el juego por una lesión de Griffith, quien tiene un problema en la tobillo.

- 5' ¡INCREÍBLE! Gran contragolpe es desperdiciado por Alajuelense. Santos presenta tres centrales y ello puede ser contraproducente.

- 3' ¡UFFFFFFFFF! Disparo de McDonald llevó peligro a la portería de Forvis Espinoza.

- 0' ¡Empezó el partido en el Estadio Alejandro Morera Soto!

- No te pierdas todos los detalles de Alajuelense vs Santos de Guápiles por la Liga Promenica.

Alajuelense vs Santos de Guápiles PREVIA

Perder ante Guadalupe fue un duro golpe para Alajuelense . La Liga no tiene margen de error y de local debe de sumar los tres puntos que les permita poner su nombre en los playoff. Por la pandemia del coronavirus, los fanáticos no pueden asistir al estadio.

El bajo nivel de algunos jugadores está pasando factura en el desarrollo de los partidos. El portero Leonel Moreira cometió dos errores en el clásico ante Saprissa y en la fecha anterior, ante Guadalupe, tuvo fallas en jugadas claves. La defensa perdió la solidez y el orden. Es fácil que los rivales encuentren espacios para lastimarlos.

En conferencia de prensa, el guardameta de la Liga reconoció que no está pasando un buen momento, pero se comprometió a seguir trabajando para sacar adelante al equipo y cumplir con los objetivos.

"No soy el de siempre, pero sé que puedo dar más. He tenido un año muy difícil, eso nadie sabe. Encontrar el nivel que uno tiene, solo queda entrenar más y más. Yo vine aquí para salir campeón de la Liga. Ese es mi norte y nadie me lo va a quitar, yo sé lo que puedo dar", expresó el guardameta.

Por su parte, Santos de Guápiles viene de superar a Pérez Zeledón y marcha noveno con 20 puntos. Los 'Rojiblancos' tienen la oportunidad de seguir escalando posiciones y sacar de la pelea por el título a la Liga. Tras la para por el coronavirus, el equipo encontró la regularidad pero los resultados no acompañaron.

Alajuelense vs Santos de Guapiles | Alineaciones probables

Alajuelense: Moreira; Salvatierra, Machado, Díaz (C), Zabala, Alfaro, Flores, López, Guevara, Lassiter y Moya.

Santos de Guapiles: Forvis; Ingram, López, Gutiérrez, Garro, Rodríguez, Hernández, Griffith, López, Matarrita; East.

A qué hora juega la Liga Deportiva Alajuelense

Costa Rica 7:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Estados Unidos: 9:00 p.m.

Colombia 8:00 p.m.

Ecuador 8:00 p.m.

Perú 8:00 p.m.

Tabla de posiciones de la Liga Promerica de Costa Rica

La tabla de posiciones de la Liga Promerica.

