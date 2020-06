Por ahora se queda: Adam Lallana renovó hasta final de temporada con el Liverpool [FOTO]

Una de las figuras del Liverpool es Adam Lallana, mediocampista que ha sabido responder las veces que fue titular. Sin embargo, al jugador se le vencía el contrato y no se informaba de su renovación con el equipo.

Ello motivo que varios equipos de la Premier League pongan los ojos en Lallana pensando en la próxima temporada. Uno de los clubes que más interés mostró fue el Leciester City, que viene luchando un cupo a la Champions League.

Pero ahora último, Liverpool utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto e informar que Adam Lallana llegó a un acuerdo para que se mantenga en el equipo hasta que finalice la temporada 2019-2020.

“Adam Lallana ha extendido su contrato con el Liverpool hasta que culmine la presente edición de la Premier league”, fue el mensaje que puso el cuadro de Merseyside en su cuenta oficial de Twitter.

De esta manera, los equipos interesados en contar con los servicios del mediocampista tendrán que esperar hasta que finalice la temporada para ir a la carga por Lallana, quien ha participado en 15 juegos en este periodo.

