Dybala admite deseo de jugar en Barcelona: “Sería muy agradable jugar con Messi”

El fútbol en España e Italia vuelve por fin esta semana luego de casi tres meses de suspensión por la crisis del coronavirus en toda Europa. Por ello, Juventus, de Cristiano y compañía, viene trabajando arduamente para ponerse a punto físicamente y llegar en optima condición al reinicio de la Serie A.

Y en la previa de una nueva fecha del torneo italiano, Paulo Dybala conversó con CNN acerca de su actualidad en Juventus y cómo va el tema de su renovación. "Por ahora no hay nada, realmente. Me queda un año y medio en mi contrato, lo cual no es mucho, y entiendo que con todo esto que ha sucedido no es fácil para el club, pero otros jugadores también han renovado. Estoy esperando", expresó.

"Obviamente soy jugador de este club y estoy feliz de estar acá. La gente me quiere mucho y yo a ellos. Aprecio mucho al club y a las personas que están aquí, tengo una buena relación con mi presidente y seguramente en algún momento vendrán a hablar, o tal vez no, no lo sé”, agregó.

Pero a pesar de mostrar deseo de seguir en Juventus, Dybala no le cerró las puertas a la posibilidad de llegar a Barcelona y compartir vestuario con Messi. "La verdad es que Barcelona es un gran equipo en todo el mundo y con Messi es aún más grande. Sería muy agradable, pero la Juventus también es un club increíble, muy grande, lleno de historia, donde actualmente hay grandes jugadores. Hay suficiente calidad acá para formar dos equipos y la oportunidad de jugar con Buffon y Cristiano Ronaldo, hacen que el club sea aún más grande", señaló.

Juventus quería vender a Dybala en el anterior mercado de pases

A pesar que era una de las figuras de Juventus, la directiva del club conversó con Paulo Dybala en el mercado anterior y le dio a conocer que pretendían venderlo. "Fue más o menos el año pasado cuando Juventus no quería contar conmigo, no quería que siguiera jugando aquí. Fue entonces cuando me contactaron y había algunos clubes que estaban interesados ​​en mí. Entre ellos estaban el Manchester United y el Tottenham. Creo que durante mucho tiempo hubo conversaciones, luego también apareció Paris Saint Germain", comentó.

"No hablé directamente con ninguno de ellos, pero hubo conversaciones con los clubes. Sin embargo, mi intención en ese momento era quedarme. No había tenido un buen año o un resultado positivo en los últimos seis meses”, sentenció.