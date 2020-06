Liga de Costa Rica [EN VIVO]: programación de la fecha 22 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Liga de Costa Rica EN VIVO | El Torneo Clausura 2020 de la Liga Promerica llega a su final en su etapa regular con la fecha 22 del certamen, la que confirmará a los cuatro mejores equipos que lucharán por obtener el título. Aquí conoce la programación completa, resultados y la tabla de posiciones EN DIRECTO.

La jornada del miércoles 10 de junio iniciará con el Municipal Grecia vs San Carlos, dos equipos que ya no tienen la posibilidad de acceder a la zona de playoffs tras su empate y derrota respectivamente en la fecha anterior. Luego de este juego, llegarán dos duelos cruciales para definir al último clasificado.

Jicaral vs Alajuelense, con la obligación de ganar para el equipo local, mientras que la visita ya tiene asegurado su boleto y rival en semifinales (vs Herediano). Justo, este equipo cerrará su participación en el Clausura en casa ante Pérez Zeledón, enfocados en su búsqueda de obtener el bicampeonato.

Más tarde, el Cartaginés vs Guadalupe será el otro choque de candela en este desenlace. El equipo local solo necesita de un empate para avanzar y no importará lo que haga Jicaral, mientras que si Guadalupe logra ganar se hará con el cuarto lugar de la clasificación. Un cierre de película en Costa Rica.

El Santos de Guápiles vs Limón fue suspendido por recomendación de las autoridades de salud ante la pandemia del coronavirus. Como los equipos no pelean por nada, no hubo problemas en cancelar el duelo.

Programación fecha 22 del Torneo Clausura de Costa Rica

La fecha 22 del Torneo Clausura de Costa Rica, la última del certamen, se desarrollará de la siguiente manera:

Miércoles 10 de junio

1.30 p. m. Municipal Grecia vs San Carlos

Estadio Allen Riggioni Suárez (Grecia)

4.00 p. m. Jicaral vs Alajuelense

Estadio: Cancha de la Asociación Cívica (Jicaral)

4.00 p. m. Herediano vs Pérez Zeledón

Estadio Eladio Rosabal Cordero (Heredia)

7.30 p. m. La U. Universitarios vs Deportivo Saprissa

Estadio Jorge Hernán Cuty Monge (San José)

9.00 p. m. Cartaginés vs Guadalupe

Estadio José Rafael Fello Meza (Cartago)

(Cancelado) Santos de Guápiles vs Limón

¿Cómo se define el torneo de Costa Rica?

La Liga de Costa Rica consta con campeones en cada torneo corto que se realiza y el Torneo Clausura 2020 se acerca a su etapa final. Los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones en el torneo regular se enfrentarán en los playoffs y la localía para los choques de ida y vuelta será definida por los equipos mejor ubicados. Las semifinales:

1° vs 4°: Saprissa vs Rival por definir.



Saprissa vs Rival por definir. 2° vs 3°: Herediano vs Alajuelense (o viceversa).

Tabla de posiciones del Torneo Clausura en Costa Rica

La tabla de posiciones de la Liga Promerica hasta la fecha 21.