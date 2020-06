Nantes acordó en una reunión por Zoom con Liverpool el fichaje de Pedro Chirivella [VIDEO]

La Ligue 1 de Francia quedó cancelada a causa de la pandemia del coronavirus, la que no solo afectará la temporada actual, sino el desarrollo de este deporte en el futuro. Las reuniones grupales todavía están prohibidas, pero eso no es un impedimento para, por ejemplo, cerrar fichajes.

El Nantes, uno de los equipos atractivos del certamen, se adopta a esta nueva normalidad y ha terminado cerrando la contratación de Pedro Chirivella, pero no tras un exhaustivo trato directo, sino de forma virtual. Así lo dio a conocer el mismo club a través de sus redes sociales.

La COVID-19 asentó al trabajo desde casa como una opción válida y para evitar riesgos de contagio, Nantes decidió ejecutar esta práctica. De esta forma, pasaron a emplear Zoom, la popular aplicación para reuniones que permite la presencia de un amplio número de participantes.

La junta entre Pedro Chirivella, futbolista español de 23 años, su representante, la directiva del Nantes y hasta la mascota del club fue publicada en Twitter. Los seguidores del club no solo se alegraron por la nueva contratación, sino también por sentirse parte de la conversación.

📺🔴 LIVE I From Red to Yellow... https://t.co/vgKqC08VgW — FC Nantes (@FCNantes) June 12, 2020

El trato fue exitoso y finalmente el volante se mudará a Francia para la temporada 2019-20, buscando despegar en su carrera. Seguramente este será uno de los tantos procesos virtuales que ejecutará Nantes para seguir reforzando la plantilla que lidera Christian Gourcuff.

¿Dónde jugó Pedro Chirivella?

Pedro Chirivella llega luego de permanecer en el Liverpool desde el 2013, cuando era un juvenil. En el 2016 debutó en la Premier League, pero no logró consolidarse y pasó por varias cesiones, como Go Ahead Eagles y Willem II de Holanda. Logró continuidad, pero no en el más alto nivel.