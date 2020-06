Sao Paulo: Hinchas piden la vuelta de Christian Cueva [VIDEO]

Hace solo unos días Christian Cueva reveló a los cuatro vientos que le gustaría tener una segunda oportunidad en Sao Paulo, club donde mostró su mejor versión futbolística del 2016 al 2018 antes de emigrar al fútbol europeo.

“Me gustaría volver, cualquier jugador quisiera regresar a Sao Paulo. Primero por lo que me dio, por la oportunidad que me dio, y luego por cómo se sentía mi familia en la ciudad, por la forma en que los fanáticos me ayudaron”, fueron las palabras de 'Aladino'.

Bajo ese escenario, Globoesporte, importante medio brasileño, realizó una encuesta para los hinchas 'Tricolor' consultando por una hipotética vuelta de Christian Cueva. ¿Cuál fue el resultado? La mayoría votó por repatriar al menudo jugador con un 54.32 % de votos, mientras que un 45.68 % se mostró en desacuerdo.

(Imagen de Globoesporte)

De esta manera, los rumores de un posible retorno a Sao Paulo continúan tomando fuerza. ¿La directiva terminará escuchando a su afición?

¿Cómo le fue a Christian Cueva en Sao Paulo?

El también jugador de la selección peruana disputó un total de 87 partidos con camiseta de Sao Paulo, anotando 20 goles. Dejó muy buena impresión a los hinchas pese a no salir del club de la mejor manera posible.