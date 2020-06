Transmisión partidos de HOY [EN VIVO]: programación y horarios de TV - sábado 20 de junio

Partidos de hoy sábado 20 de junio | La Liga Santander, Serie A, Premier League y Bundesliga tendrán una jornada de fútbol EN VIVO con una agenda futbolística emocionante, que tendrá entre sus platos fuertes los duelos del Atlético Madrid o el Bayern Múnich en sus respectivas ligas. Conoce todos los detalles a continuación.

Será una jornada recargada de fútbol, que tendrá como uno de los momentos más destacados el retorno de la Serie A con sus partidos pendientes. Torino y Parma se encargará de abrir el telón en la reanudación de la liga italiana.

En tanto, la jornada proseguirá en la Premier League, con varios partidos, entre ellos el de Arsenal que buscará un triunfo en su visita al Brighton & Hove Albion.

Por su parte, en LaLiga se disputarán cuatro encuentros y el más llamativo será el que afronte el Atlético Madrid vs Osasuna.

Finalmente, la Bundesliga está cada vez más cerca de su final. Bayern Múnich ya se consagró campeón y buscará celebrar, sin su gente, ante el Friburgo. En tanto, el Werder Bremen de Claudio Pizarro visitará al Mainz 05 en busca de una victoria que lo permita alejarse de la zona de descenso directo.

A continuación puede revisar la agenda de los partidos de las ligas más importantes HOY sábado 20 de junio.

PARTIDOS DE HOY SÁBADO 20 DE JUNIO

Estos son los partidos programados para hoy sábado 20 de junio.

Premier League

6:30 a.m. Watford vs Leicester City

9:00 a.m. Brighton & Hove Albion vs Arsenal

11:30 a.m. West Ham United vs Wolverhampton Wanderers

1:45 p.m. Bournemouth vs Crystal Palace

LaLiga Santander

7:00 a.m. RCD Espanyol vs Levante

10:00 a.m. Athletic Bilbao vs Real Betis

12:30 p.m. Getafe vs Eibar

3:00 p.m. Atletico Madrid vs Real Valladolid

Liga Smartbank

10:00 a.m. Deportivo La Coruña vs Rayo Vallecano

12:30 p.m. Las Palmas vs Lugo

12:30 p.m Real Zaragoza vs Almería

2:45 p.m. Malaga vs Extremadura

Serie A

12:30 p.m. Torino vs Parma

2:45 p.m. Verona vs Cagliari

Bundesliga

08:30 a.m. FC Bayern Múnich vs Friburgo

08:30 a.m. Colonia vs Eintracht Frankfurt

08:30 a.m. Fortuna Düsseldorf vs Augsburg

08:30 a.m. Hertha BSC vs Bayer Leverkusen

08:30 a.m. Hoffenheim vs FC Union Berlin

08:30 a.m. Mainz 05 vs Werder Bremen

08:30 a.m. SC Paderborn 07 vs Borussia Mönchengladbach

08:30 a.m. RasenBallsport Leipzig vs Borussia Dortmund

08:30 a.m. Schalke 04 vs Wolfsburg