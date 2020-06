Manchester United vs Tottenham [ESPN 2 EN VIVO] Horarios y dónde ver por TV la Premier League

ESPN 2 EN VIVO Manchester United vs Tottenham ONLINE | Este viernes 19 de junio se juega el partido por la fecha 30 de la Premier League. El duelo está pactado para las 2:15 p.m. (hora peruana) en el Tottenham Hotspur Stadium y será transmitido EN DIRECTO por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Mucho en juego. La jornada 30 de la Premier League abre su telón con un partidazo: Tottenham vs Manchester United, dos habituales protagonistas venidos a menos y que luchan por un cupo a clasificar a la próxima Champions League.

Más allá de su condición de local, la obligación del triunfo es del Tottenham, a 7 puntos del cuarto Chelsea y cuya derrota ante un rival directo como el Manchester United (5° con 45) podría ser más catastrófica para un club que es octavo con 41 unidades.

Ahora bien, más allá de las obligaciones futbolísticas y deportivas, lo positivo para José Mourinho será poder contar con jugadores que no hubiesen estado si este partido se jugaba antes del parón del coronavirus. Kane, Son, Bergwijn y Sissoko dejaron atrás sus lesiones y estarán a disposición de 'The Special One'.

En contraparte, Tottenham no poderá contar con Dele Alli, un jugador que recuperó protagonismo con Mourinho y que se perderá el reinicio de la Premier League por burlarse del coronavirus en redes sociales.

Para el Manchester United, dar el batacazo también es una obligación. El equipo de Ole Gunnar Solskjaer arrancó en mala forma la temporada, pero la llegada del portugués Bruno Fernandes en enero revolucionó a un club que recuperó la alegría, el buen juego y aumentó su cuota goleadora.

Además, el parón por el coronavirus le ha permitido recuperar a un futbolista capital como Paul Pogba, que irá regresando de a pocos al equipo. En ese sentido, lo más seguro es que vaya al banco ante el Tottenham.

Ahora bien, el que si estará y con ganas de doblegar al Tottenham será Marcus Rashford, protagonista en la semana por convencer al Gobierno inglés de mantener las comidas escolares gratis y culpable de los dos últimos triunfos consecutivos del Manchester United ante los 'Spurs'.

El delantero inglés decidió el duelo de la primera rueda con un doblete (2-1) en el Old Trafford y el último duelo de la anterior Premier League cuando el club londinense todavía no estrenaba su nuevo estadio.

El Tottenham Hotspur Stadium promete ser el escenario de un partidazo entre dos equipos que se juegan mucho y con un verdugo expectante de decidir dentro de las canchas como hizo fuera de ellas.

Formaciones probables Manchester United vs Tottenham

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Matic; James, Fernandes, Rashford; Martial.

Tottenham: Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Sissoko, Ndombele, Lo Celso; Son, Kane, Bergwijn.

