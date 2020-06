Wesley Sneijder y sus problemas con el alcohol que no lo dejaron triunfar en Real Madrid

En el 2007 Real Madrid había 'golpeado' el mercado haciéndose de los servicios de Wesley Sneijder que llegaba de una gran temporada en Ajax. Un fichaje de lujo, sin embargo el rendimiento del holandés no fue el que esperaban en la 'Casa Blanca'.

Al respecto, Wesley Sneijder habló de su etapa en Real Madrid y señaló que no triunfó con el equipo porque la botella de vodka se había convertido en su mejor amigo. El volante, que se retiró en un amistoso de la selección holandesa ante Perú, no tuvo problemas en referirse a su pasado.

"No me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en mi mejor amigo. Físicamente, ni siquiera me di cuenta. Al día siguiente me despertaba como si nada hubiera pasado, confesó Wesley Sneijder.

"Seguí jugando, pero cada vez peor y claramente menos concentrado. Mi actitud no era digna del Real Madrid. Me mentía a mi mismo diciendo que todo iba bien y me aferré a mi inteligencia futbolística. Me hundí físicamente", agregó el ex jugador del Real Madrid.

Finalmente, Wesley Sneijder cerró la entrevista admitiendo sus errores. "Era joven y apreciaba el éxito y la atención. Pero algo debe haber salido mal allí. No había drogas, pero sí alcohol y rock and roll. Me acostumbré a vivir como una estrella", concluyó.