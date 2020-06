[Fútbol EN VIVO] Partidos de HOY martes 30 de junio: conoce la agenda TV, horarios y canales

Partidos de hoy martes 30 de junio EN VIVO LaLiga Santander y Premier League y las ligas más importantes del mundo que tendrán fútbol en directo. Revisa la agenda deportiva para que no te pierdas los encuentros más emocionantes como el choque de Barcelona vs Atlético Madrid. ¡Partidazo!

La cosa está de candela en España. Real Madrid ganó al Espanyol y mantiene la punta del torneo, teniendo de escolta al Barcelona que juega hoy ante Atlético Madrid. Partido de descarte.

Mientras que en la Premier League, Liverpool se proclamó campeón luego de 30 años. Manchester United enfrenta al Brighton por una mejor ubicación en la tabla inglesa.

También hay liga italiana. Por la Serie A, Juventus visita al Genoa con Cristiano Ronaldo a la cabeza. A continuación revise toda la agenda de partidos más importantes para este martes 30 de junio.

PROGRAMACIÓN COMPLETA MARTES 30 DE JUNIO

Inglaterra - Premier League

14:15 Brighton & Hove Albion vs Manchester United | ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

España - La Liga

12:30 Mallorca vs Celta de Vigo | Bet365, Sky HD, Blue To Go Video Everywh

14:00 Leganés vs Sevilla | Bet365, Sky HD, Blue To Go Video Everywh

15:00 Barcelona vs Atlético Madrid | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Bet365

Italia - Serie A

12:30 Torino vs Lazio | ESPN Sur, ESPN Play Sur, Seri A

14:45 Genoa vs Juventus | ESPN Sur, ESPN Play Sur, Serie A

Portugal - Primeira Liga

11:00 Famalicão vs Portimonense | Bet365, Sport TV1, Sport TV3, Sport TV

13:15 Vitória Guimarães vs Vitória Setúbal | Bet365, Sport TV1, Sport TV3, Sport TV

15:30 Rio Ave vs Sporting Braga | Bet365, Sport TV1, Sport TV3, Sport TV

Estados Unidos - NWSL Challenge Cup

11:30 Houston Dash vs Utah Royals | Twitch, CBS All Access

21:00 OL Reign vs Sky Blue | Twitch, CBS All Access



Inglaterra - Championship

11:00 Millwall vs Swansea City | ESPN Play Sur, iFollow, ESPN

12:00 Barnsley vs Blackburn Rovers | iFollow

12:00 Reading vs Brentford | iFollow

12:00 Cardiff City vs Charlton Athletic

12:30 Queens Park Rangers vs Fulham | FFC tv, QPR+, Talksport 2 Radio UK

13:45 Leeds United vs Luton Town | iFollow, LUTV, Talksport 2 Radio UK

13:45 Wigan Athletic vs Stoke City | iFollow

CANALES DEPORTIVOS

DIRECTV SPORTS

- 600

- 610

- 612

- 614

- 683

ESPN

- 621

- 625

- 626

FOX SPORTS

- 604

- 608

- 609