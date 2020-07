Zidane reveló los motivos por los que Hakimi no regresará al Real Madrid

Los hinchas del Real Madrid siguen sin poder creer que Achraf Hakimi no volverá a España. El marroquí fue una de las figuras del Borussia Dortmund en esta última temporada y cuando muchos pensaban que se pondría bajo las órdenes de Zidane, se conoció que no será así.

Incluso, el mismo DT francés aseguró que le gustaría contar con el lateral de 21 años, pero sabe que no depende de él ver los temas entre los jugadores y sus contratos con el Real Madrid. Así lo dio a entender en una de sus últimas conferencias de prensa.

“Hakimi es un jugador nuestro, pero aquí puede pasar de todo. Ha hecho una buena temporada y en este club hay dos cosas, la parte económica y la deportiva. Sabemos la situación de las dos cosas, pero no es el momento de hablar de eso”, declaró Zidane.

Luego, el estratega del Real Madrid agregó lo siguiente: “Pueden pasar cosas en breve, pero esto, de todas formas, es de la parte deportiva del club. Mañana tenemos un partido y a mí es lo que me interesa más”.

Por último, Zidane dio por zanjado el tema: “No digo que no me interese la situación de Achraf, pero es la parte del club y veremos lo que va a pasar en estas horas. No hay respuesta, está el club, un jugador y luego el entrenador. Al final hay cosas que se deciden y ya está, nada más. Las tres cosas son importantes”.

Si bien Hakimi pertenece al Real Madrid y anteriormente señaló que le gustaría pegar la vuelta al club para conseguir títulos, no se llegó a un acuerdo en los temas salariales para la renovación de contrato y ahora su futuro está en Italia.

Resulta que el Inter ha seguido de cerca el crecimiento del lateral y no dudó en ir a la carga por que se convierta en uno de sus refuerzos. Es por ello que Hakimi ya se encuentra en Milán a la espera de finiquitar detalles y estampar su firma en una operación que se haría por 40 millones de euros en donde se incluiría la compra del pase del jugador.