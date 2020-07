FC Dallas de Luchi González anuncia seis casos positivos por COVID-19

Peor, imposible. El entrenador peruano-americano Luchi González sufrió un duro revés a una semana del reinicio de la MLS: seis jugadores de su equipo, el FC Dallas, dieron positivo en las pruebas de descarte por COVID-19.

A través de un comunicado, la MLS explicó la situación y el contexto en el que los futbolistas del FC Dallas dieron positivo a las pruebas del COVID-19 en las instalaciones deportivas de Disney, única sede para el reinicio de la liga norteamericana.

“Dos de esos seis jugadores dieron positivo inmediatamente al llegar al hotel anfitrión en la Florida para el Torneo Especial MLS is Back, el 27 de junio, y los demás cuatro jugadores dieron positivo en los últimos dos días. Al ser sometidos a la prueba de COVID-19 y salir positivos, los seis jugadores inmediatamente participaron en una evaluación clínica realizada por un proveedor de atención médica y fueron trasladados al área de aislamiento del hotel”, detalló el ente rector del fútbol norteamericano.

“Mientras estén aislados, las personas se comunican diariamente y reciben atención remota de un proveedor de atención médica, incluyendo el monitoreo de los síntomas y las pruebas de seguimiento periódicas”, precisó sobre la situación de los jugadores del FC Dallas.

Ahora bien, además de no llegar completos al reinicio de la MLS, Luchi González no podrá contar con los jugadores infectados para el amistoso del próximo 4 de julio ante el New York City de Alexander Callens.

El FC Dallas debutará el próximo jueves 9 de julio ante el Vancouver Whitecaps de Yordy Reyna. Curiosamente el Grupo B del Torneo Especial MLS is Back será de especial atención para la comunidad peruana: además del entrenador peruano-americano y el exjugador de Alianza Lima, lo integran el Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz y el San Jose Earthquakes de Marcos López.

MLS is Back

MLS is Back será una edición especial del torneo norteamericano en la instalaciones de Disney en Florida. El campeonato se disputará entre el 8 de julio y el 11 de agosto, además de contar con un novedoso formato: fase de grupos y rondas eliminatorias para definir al campeón, ganador de un boleto para la Concachampions 2021.