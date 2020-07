Alejandro Duarte denuncia maltrato de Juárez por supuesto positivo a COVID-19

Lamentable. Alejandro Duarte vive unos momentos de incertidumbre en su carrera deportiva debido a los maltratos que viene recibiendo por parte de la dirigencia del Juárez, club dueño de su carta pase.

A través de sus redes sociales, el periodista mexicano Ignacio Suárez reveló el drama que vive Alejandro Duarte debido a una dirigencia que no parece estar dispuesta a pagarle ni hacerle entrenar con el resto del plantel.

Según detalló el comunicador, al arquero peruano le adeudan sueldo y cuotas. Y si aquello no fuera poco, ante el reclamo de Duarte, la dirigencia del Juárez decidió realizarle una prueba de descarte por COVID-19, la misma que salió positivo.

Ahora bien, el exarquero de la San Martín no se quedó tranquilo y decidió someterse a dos pruebas, una rápida y otra molecular, y curiosamente ambas arrojaron negativo por COVID-19.

Ante este escenario, Alejandro Duarte acudió a las prácticas del Juárez con las pruebas de su negativo al COVID-19, pero ni aun así le permitieron ejercer su derecho a entrenar con el plantel o al menos de manera diferenciada.

"No dejan entrenar, no dejan entrar al vestuario. Me atendió el doctor, que teníamos que venir a la tribuna y acá andamos", se le escucha decir al futbolista de 26 años a través de un video compartido por Suárez.

Vale destacar que Alejandro Duarte tiene contrato con Juárez hasta mayo de 2021 y la dirigencia de su club le adeuda un mes de sueldo, además de una cuota de fraccionamiento del salario adeudado por los meses de enero de mayo del presente año.

¿Y Pumas?

Alejandro Duarte fue una opción latente para el arco de Pumas hace una semanas, pero el interés se fue enfriando y sus chances se acabaron cuando el club de la Liga MX finalmente terminara apostando por el veterano Alfredo Talavera proveniente de Toluca.