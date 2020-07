MLS is Back: Pity Martínez olvidó el homenaje a George Floyd y jugó el balón [VIDEO]

La MLS is Back en Estados Unidos también decidió unirse a la lucha contra el racismo, por lo que se estableció un protocolo previo al inicio de cada encuentro del certamen. Esta sábado no fue la excepción, aunque unos percances se presentaron a la hora de su ejecución.

El encuentro Atlanta vs New York Red Bulls estaba por iniciar, los jugadores de ambos equipos tomaron sus respectivas posiciones, ansiosos porque el balón iba a volver a rodar con ellos como protagonistas. Pity Martínez, el volante argentino del local, no pudo controlar esas ganas por jugar.

Tal como se observó en la transmisión del partido, el árbitro hizo sonar su silbato para que pueda ejecutarse el homenaje a George Floyd, quien falleció por el exceso de fuerza que utilizó la policía. La postura señalada, con la rodilla sobre el césped y el brazo en alto, fue acatada.

Sin embargo, mientras la mayoría cumplió con esta forma de unirse a la lucha contra el racismo, Pity Martínez decidió poner el juego en marcha. El jugador del Atlanta United tocó el balón atrás, a uno de sus compañeros, y un rival, al mismo tiempo, aceleró el paso para marcar.

Ellos creían que el partido debía iniciarse, pero de inmediato se percataron que cayeron en un grave error. Los dos jugadores que estaban en movimiento intentaron volver a su posición sin llamar la atención, pero el juez hizo un llamado de atención, también utilizando su silbato.

Finalmente, Pity Martínez regresó a su zona para cumplir con el homenaje y unirse a la lucha contra el racismo. Recordemos que una situación similar se vio en la Premier League, cuando Sadio Mané del Liverpool se olvidó del protocolo y empezó a correr, pensando que el partido inició.