Zidane sobre James Rodríguez: "Yo no voy a despreciar a ningún jugador de mi equipo"

Previo al partido de este lunes contra Granada, Zinedine Zidane habló en conferencia de prensa y tocó varios temas sobre la actualidad de Real Madrid. Uno de ellos fue el caso de James Rodríguez.

Al técnico francés primero se le consultó si el colombiano estaría convocado a la cita. "Luego lo verán. Yo cuento con todos", respondió Zinedine Zidane.

Acto seguido, 'Zizou' saludó a James Rodríguez por su cumpleaños. "Es su cumple y lo primero es felicitarle. Es un jugador de la plantilla y yo no voy a despreciar a ningún jugador de mi equipo. Todos son importantes y todos aportan al equipo", precisó.

Asimismo, Zinedine Zidane habló de la polémica del VAR. "Cada uno puede opinar lo que quiera, yo no me meto con las opiniones de los demás. Lo que estamos haciendo es darlo todo en el campo y estamos haciendo un gran esfuerzo cada día. Es lo que me interesa", indicó.

Finalmente, el entrenador de Real Madrid se refirió sobre el tema físico del plantel a estas alturas de la Liga Santander. "Es la última semana y vienen tres partidos. Es la más difícil de todas y la más importante. Todos los equipos se juegan cosas y nosotros queremos meterle toda la energía del mundo mañana", concluyó.