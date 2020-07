Neymar y la gran chance para regresar al Barcelona

Neymar sigue teniendo en mente un futuro donde se cristalice su tan ansiado regreso al Barcelona, de hecho en el PSG ya comienzan a analizar un futuro sin el astro brasileño en sus filas.

El delantero tiene contrato solo hasta el 2022 con la entidad parisina y al verse estancadas las negociaciones de renovación, todo hace indicar que deberá ser vendido en el 2021 para que el club obtenga buenos dividendos.

Sin embargo, un eventual traspaso en estos momentos significaría vender a 'Ney' por una ganga teniendo en cuenta la realidad de los clubes europeos a raíz de las crisis del coronavirus.

Aunque 'Ney' se machó por la puerta falsa del Barcelona en el 2017, se sabe que los referentes del equipo azulgrana mantienen contacto fluído con él y lo recibirían con los brazos abiertos.

Eso sí, como es de esperarse PSG no se la pondrá fácil al Barza para recuperar al brasileño, no obstante, no descarta cumplir su sueño siempre y cuando logren concretar un buen negocio.

Para el París, el cuadro 'culé' tiene jugadores más que interesantes como Dembélé, Coutinho, Rakitic, Umtiti, entre otros, que pueden servir como moneda de cambio en un hipotético traspaso. Habrá que esperar.