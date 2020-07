José Mourinho criticó al TAS por levantar la sanción a Manchester City

Pep Guardiola compartió una foto sonriendo, festejando la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El órgano levantó la sanción a Manchester City que le impedía competir en torneos internacionales, como la Champions League, por las próximas dos temporadas. Un dictamen polémico que ocasionó las críticas de diferentes protagonistas del fútbol.

El entrenador del Tottenham, José Mourinho, quedó inconforme con el veredicto del TAS (revocar el castigo e imponer una sanción económica de 10 millones de euros al club 'ciudadano' por no cooperar en la investigación). El estratega explicó que se debe hacer justicia y no favorecer al club de Guardiola.

"Sé que para ellos es fácil pagar ese dinero, pero aun así. Si eres culpable, te tienen que echar de la competición. No soy nadie para saber si son culpables o no. Mis críticas van para la decisión", indicó José Mourinho, fastidiado por la medida que impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

FOTO: EFE

Los 'Spurs' vienen peleando por conseguir un cupo al torneo internacional. 'Mou' explicó que si el City no es culpable no tiene sentido que lo sancionen con una multa. "Si no eres culpable, no te castigan y si lo eres, te tendrían que suspender. En cualquier caso, es un desastre. No digo que sean culpables, pero si no lo eres no pagas nada, ni una sola libra".

Sobre el Fair Play Financiero, el entrenador indicó que hay equipos que hacen lo que quieren y no respetan las reglas. Además, pidió respetar las bases para hacer justicia. El portugués entiende que el dinero es un factor que no permite competir en igualdad de condiciones.