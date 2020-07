AC Milan igualó 1-1 con Atalanta y pone en peligro clasificación a a Serie A

Ver ESPN 2 EN VIVO AC Milan vs. Atalanta ONLINE y EN DIRECTO | Los rossoneros, de la mano de Zlatan Ibrahimovic, se enfrenta al equipo revelación del momento: los neroazzurris de Bégamo, que contarán con la presencia de los colombianos Duván Zapata y Luis Muriel, este viernes 24 de julio (2:45 p. m. horario de Bogotá, Colombia) en el Estadio San Siro por la fecha 36 de la Serie A de Italia. Revisa todas las incidencias al instante del partido de fútbol en vivo con todos los canales, los horarios y los videos de los goles en el MINUTO x MINUTO del portal web del diario Libero.pe.

Sigue todas las incidencias del partido entre AC Milan y Atalanta.

93' Final.

90' Tres minutos de adición.

88' Posición adelantada de Alejandro Gómez

85' Muriel intenta con un centro pero su envío es rechazado.

82' Córner para AC Milan, pero el envío es ejecutado muy fuerte y sale desviado.

79' Saque a favor de AC Milan.

75' AC Milan desperdicia un córner.

74' ¡UFFFFFFFFF! Gran toque Bonaventura: su disparo pasó cerquísima de la portería de Atalanta.

72' Duvan Zapata controla, pero su remate es rechazado.

70' Córner para Atalanta.

69' Cambio en AC Milan. Se retira Alexis Saelemaekers e ingresa Samu Callejo.

68' Cambio en Atalanta. Freuler es reemplazado por Mario Pasalic.

67' Centro de Alexis Saelemaekers, pero aparece la zaga de Atalanta.

61' Cambios AC Milan. Lucas Biglia se retira, ingresa Rade Krunic. Hakan Calhanoglu se retira e ingresa Giamoco Bonaventura.

60. Cambio de AC Milan ingresa Rafael Leao por Ante Rebic

58' Cambio en Atalanta. Se retira Malinosky ingresa Luis Muriel.

54' El intento se pierde al lateral para AC Milan.

54' Atalanta ejecuta córner corto.

51' Marten de Roon dispara desde media distancia, pero un zaguero de AC Milan interviene.

45' Cambio en Atalanta. Ingresó Bosko Sutalo se retira Rafael Toloi.

¡INICIÓ!

Minuto a minuto.

46' FINAL

45' Un minuto de adición.

42' Zlatan Ibrahimovic ha aparecido muy poco.

38' Amarilla para Rafael Toloi por una dura entrada.

35' ¡GOOOOOOOOOL DE ATALANTA! Duvan Zapata decreta la igualdad tras recoger un rebote.

32' AC Milan tiene la posesión del balón.

27' Gianluigi Donnarumma ataja. El remate de Malinosky fue adivinado por el portero italiano.

24' ¡PENAL PARA ATALANTA! Después de revisar el VAR, Atalanta tiene la pena máxima.

23' Daniele Doveri señala falta de Duván Zapata. En salida AC Milán.

19' Posición adelantada. AC Milan desperdicia un córner generado por Diego Laxalt.

15' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE AC MILAN! Hakan Calhanoglu convierte un preciso tiro libre y abre el marcador.

14' AC Milan tiene una importante opción con un tiro libre.

11' AC Milan toma la iniciativa y empieza a adelantar sus lineas.

9' Hakan Calhanoglu comete falta y el árbitro Daniele Doveri pita la misma.

6' Alejandro Gómez dispara a la puerta de Donnarumma, pero sale desviado por el flanco derecho.

3' Marten de Roon golpea desde fuera del área, pero su disparo sale desviado.

- En breves minutos inicia el juego entre AC Milan y Atalanta.

- ¡Bienvenidos al partido entre AC Milan y Atalanta!

Milan: Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Hakan, Rebic; Ibrahimovic

Atalanta: Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Papu Gomez, Malinovsky; Duvan Zapata

In campo così a San Siro! 👊

Our #StartingXI for #MilanAtalanta! 🙌

⠀#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/aLS2vRUMhz