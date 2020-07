Cardiff vs Fulham EN VIVO: horario y canales por el ascenso a la Premier League

Fulham vs Cardiff se enfrentarán EN VIVO este lunes 27 de julio a la 1:45 p. m. (hora peruana) por el ascenso a la Premier League. El cotejo de ida se desarrollará en el Cardiff City Stadium y será transmitido por la señal internacional de ESPN.

Dos equipos buscan regresar de inmediato a la Premier League. Ocho puntos separaron a los dos lados al final de la temporada regular, con Fulham terminando cuarto y Cardiff asegurando el quinto lugar en el último día de la Championship.

Tres victorias consecutivas de sus últimos tres partidos en el segundo nivel vieron a Cardiff asegurar un lugar en los playoffs con problemas mínimos mientras los Bluebirds se esfuerzan por asegurar la promoción directamente a la Premier League.

Los hombres de Neil Harris barrieron cómodamente a un lado relegaron a Hull City por 3-0 en el último día de la temporada y deberían sentirse optimistas sobre sus posibilidades de avanzar a la final en Wembley.

We've seen a fighting desire in @Joshuaonomah10 since lockdown. 💎



The midfielder's contribution can't go unnoticed. 💪#FFC