Liverpool anunció el traspaso de Dejan Lovren al Zenit de San Petersburgo

De campeón de Inglaterra a campeón de Rusia. Ya no es más jugador del Liverpool, pues el mismo club inglés confirmó que Dejan Lovren fue traspasado al Zenit de San Petersburgo. El equipo ruso será el sexto club en el que continuará su carrera el defensa central de nacionalidad croata de 31 años.

We can confirm @Dejan06Lovren has joined @fczenit_en on a permanent transfer.



Everyone at the Reds would like to thank Dejan for his brilliant contribution over the years and wish him all the very best in his new challenge ❤️