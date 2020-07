Luis Suárez estaría en el radar de David Beckham para dar el golpe en la MLS, según prensa inglesa

Luis Suárez ha demostrado todos los galones que vale con sus grandes actuaciones en el Barcelona y si bien está cómodo en el cuadro 'blaugrana', no le faltan ofertas para poder buscar migrar a otra liga. Según la prensa inglesa, el Inter de Miami, equipo de la MLS del cual David Beckham es presidente, lo tentaría para la próxima temporada.



El medio The Sun reveló que el inglés David Beckham quiere dar el golpe en el mercado de fichajes y para ello está interesado en arrebatar al Barcelona a su tercer máximo goleador histórico con un jugoso contrato.

El tabloide agrega que el objetivo de Beckham con una posible llegada de Luis Suárez es potenciar el nivel de la MLS y también expandir su público, dado que con la llegada del uruguayo el Inter de Miami podría concitar la atención de más hinchas sudamericanos.

¿Qué dicen en España ante este rumor?

The Sun reveló que Beckham plantearía una oferta por el goleador por cuatro temporadas con el Inter de Miami. No obstante, es importante precisar que Sport de España precisó que, hasta el momento, el entorno de Luis Suárez no ha recibido alguna propuesta.

¿Cuál sería la posición de Luis Suárez? En recientes entrevistas, el 'Pistolero' de 33 años aspira a seguir haciendo historia con Barcelona, aunque precisó que aún no habla con los directivos sobre su futuro tras el fin de su contrato.



"Empezar la próxima con todas las energías posibles para que el club vuelva a lograr cosas importantes. Las sensaciones cambiarán aunque los retos seguirán siendo los máximos. Acabo contrato a final de la próxima temporada y habrá que esperar qué sucede. Aún no he hablado con el club", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Suárez con Barcelona?

Es importante recordar que Luis Suárez -que llegó al cuadro 'culé' en el 2014- tiene un vínculo laboral hasta 2021 y su contrato cuenta con una cláusula que permite extenderlo 1 año más.