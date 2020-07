Pep Guardiola se rinde en elogios hacia Zidane: “Me habría encantado jugar con él” [VIDEO]

Muchos ya esperan con ansias que llegue el próximo viernes 7 de agosto para ver el esperado duelo entre el Real Madrid vs Manchester City por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

El duelo entre dos claros favoritos para ganar la Champions no solo tiene que ver por la calidad de jugadores que estarán en el gramado de juego del Etihad Stadium, sino también porque en una banca estará Pep Guardiola y en la otra Zidane.

Ahora último, el DT del Manchester City no dudó en hablar sobre su colega francés y vaya que sorprendió a más de uno con sus declaraciones al dejar en claro su admiración por el estratega del Real Madrid.

“Como jugador fue, ¡buah! ¡Lo que me habría gustado jugar con él! Tuve la desgracia de encontrármelo en contra en la selección francesa. Hace muy bien al fútbol en los buenos y malos momentos y me alegro”, declaró Guardiola para el medio DAZN.

Luego, el técnico del City agregó lo siguiente: “Aunque la gente no me lo pueda creer, porque es del Real Madrid, me alegro mucho que le vayan bien las cosas porque es muy bueno para el fútbol que le vayan bien las cosas a gente como él”.

El tema no quedó allí y Guardiola siguió. “Si ha hecho lo que ha hecho, ganando tres Champions seguidas, quitándole dos Ligas al Barça cuando el Barça en esta década ha dominado esta competición como ningún club en el mundo, demuestra su capacidad”, sentenció el español.

Sin duda que el Manchester City vs Real Madrid será el choque más esperado por los amantes del fútbol. Los ‘merengues’ llegarán con la moral al tope tras haber ganado la Liga Santander, mientras que los ‘ciudadanos’ confían en cerrar la llave en su casa.