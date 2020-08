Internacional vs Esportivo de Bento EN VIVO: Con Paolo Guerrero semifinal Campeonato Gaúcho

Ver EN VIVO Gratis Internacional vs Sportivo de Bento ONLINE Gratis Semifinal Campeonato Gaúcho desde las 2:00 p.m. hora de Perú de este domingo. Además, Libero.pe te traerá el Minuto a Minuto Fútbol EN VIVO para que no te pierdas ninguna incidencia.

Paolo Guerrero viene de anotar un doblete en el partido disputado a mitad de semana y esta tarde buscará nuevamente ser el protagonistas. Hace unos días recibió todos los elogios de su técnico, el argentino Eduardo Chacho Coudet.

"Es un jugador muy importante para nosotros. Pero siempre reitero que no me gusta hablar de la parte individual, sino de la colectiva. Me gusta bien al fútbol o intentarlo. Pero ciertamente esperamos tener mejores condiciones", dijo el técnico de Internacional sobre Paolo Guerrero y tras ser cuestionado por la forma en que juega su equipo.

El ganador de Internacional vs Clube Esportivo pasará directamente la final del Campeonato Gaúcho, instancia donde enfrentará al vencedor de la otra llave que saldrá del Gremio vs. Novo Hamburgo. De darse la lógica del fútbo, el título se podría definir con una nueva edición del clásico de Porto Alegre.