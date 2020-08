No se guardó nada: Antonio Conte arremetió contra los dirigentes del Inter [VIDEO]

La Serie A 2019-2020 llegará a su fin este domingo. Sin embargo, el último sábado el Inter ha sido noticia y no necesariamente por haberse quedado con el segundo lugar tras vencer al Atalanta en condición de visita.

Resulta que su entrenador, Antonio Conte, asistió a la protocolar rueda de prensa post partido del Inter y vaya que sorprendió a más de uno con sus fuertes declaraciones. El DT no dudó en disparar contra los propios directivos de su equipo.

“He visto ataques gratuitos contra el equipo y contra mí, y he percibido poca protección por parte del club. Así que estos 82 puntos nos los merecemos los jugadores y yo. Esto es mío, del staff y de los futbolistas”, declaró Conte.

El tema no quedó allí ya que el técnico del cuadro de la Serie A siguió hablando sobre cómo se ha sentido en estos meses en el Inter: “Habría que hablar con el presidente, que está en China... No me gustan los que se suben al carro, en el carro hay que estar en lo bueno y en lo malo. Lamentablemente, esto en el Inter no ha sucedido”.

Por último, Antonio Conte volvió a dejar en claro que no se sintió protegido por la directiva del Inter. “Alguno se sube al carro, pero la montaña de mierda ha caído sobre mí y sobre los jugadores... Cada uno ha mirado por su parcelita, sin protegerme a mí ni a los futbolistas”, cerró el estratega de 51 años.

Como se recuerda, Inter levantó en los últimos partidos lo que le permitió quedarse con el segundo lugar de la Serie A clasificando a la próxima fase de grupos de la Champions League.

Antonio Conte: Inter busca clasificar a cuartos en la Europa League

El Inter de Conte no pudo seguir en la Champions League, pero tiene la mira puesta en la Europa League. Los neroazurros chocarán el próximo miércoles con el Getafe buscando su boleto a cuartos de final.