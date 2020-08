Orlando City vs Minnesota EN VIVO con Pedro Gallese, hora y dónde ver partido por la MLS is Back 2020

Orlando City vs Minnesota United EN VIVO protagonizarán la semifinal de la MLS is Back 2020 este jueves 6 de agosto desde las 19:00 horas (Perú y USA). Pedro Gallese será el encargado clasificar a la final al elenco de los "Lions". La transmisión va EN DIRECTO por ESPN y puedes seguir las mejores jugadas, goles e incidencias por Líbero.pe.

Orlando City vs Minnesota United previa

Orlando City llega a la semifinal tras empatar 1-1 ante Los Ángeles FC donde Pedro Gallese fue fundamental para que los "Lions" avancen tras sacarlos de carrera en los penales.

Pareja, entrenador colombiano, ya sabe que equipo alineará ante Minnesota United. Su tridente ofensivo se mantendrá con Nani, Akindele y Mueller.

Nani, figura del Orlando City. Fuente: Orlando City

Por su parte, Minnesota si fue más contundente con su rival de turno, San José Earthquakes, para avanzar a semis. Le encajaron cuatro goles.

Luis Amarilla, figura en Minnesota. Foto: Minnesota United

Las figuras fueron Lod, Hayes, Amarilla y Hairston, quienes estarán si o si ante el Orlando City este jueves a las 19:00 horas.

Orlando City vs Minnesota United EN VIVO | Alineaciones formaciones posibles

Orlando City: Gallese; Jansson, Rosell, Antonio Carlos, Ruan, Braganca, Pereyra, Mendez, Nani, Akindele, Mueller

Entrenador: Pareja

Minnesota Unided: Miller; Boxall, Aja, Gasper, Alonso, Greguis, Lod, Finlay, Hayer, Dotson, Amarilla

Entrenador: Heath

