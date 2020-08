Sporting Cristal: las alternativas que maneja en ataque ante salida de Ray Sandoval [FOTOS]

La salida del equipo de Ray Sandoval es un hecho que duele, pero que era necesario ya que por delante se encuentra el nombre y los valores de Sporting Cristal como institución por encima de cualquier jugador.

Y aunque un elemento importante en ataque menos pueda resentir el poderío ofensivo del grupo, el comando técnico cervecero se muestra tranquilo ya que considera tiene las armas suficientes para cubrir el vacío que deja Ray.

¿Qué delanteros tiene Sporting Cristal?

La plaza que deja Sandoval la competirán dos jugadores con mucho talento y gran proyección como Washington Corozo y Kevin Sandoval, incluso se puede sumar Christopher Olivares, que si bien es más un delantero neto, también puede jugar en las bandas.

Cabe destacar los llamados a ser titulares por las bandas ahora mismo son el venezolano Jhon Marchán y Christofer Gonzáles, a quienes Mosquera les tiene bastante fe.

‘Chalaca’ Gonzáles sobre Ray Sandoval: “No estoy de acuerdo con la sanción, yo castigaría a los psicólogos de Cristal” [VIDEO]

Ray Sandoval ha sido noticia no solamente en el Perú, sino también en varios países de Latinoamérica tras protagonizar un bochornoso episodio con su pareja Andrea Miranda que le costó su salida de Sporting Cristal.

A pesar de manifestarse horas después en sus redes sociales oficiales, el club Sporting Cristal emitió un comunicado anunciando que Ray Sandoval no era más jugador de la institución celeste luego de resolver su préstamo con el Mazatlán FC.

Al respecto, muchos han emitido su comentario sobre lo ocurrido con Ray Sandoval. Sin embargo, ‘Chalaca’ Gonzáles es uno de los pocos que considera que no se debió castigar de tal manera al futbolista profesional de 25 años.

“He conversado con algunas personas. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con la sanción a Ray Sandoval. A pesar de que mi hijo tiene cierta cuestión con el club”, comenzó diciendo Gonzáles a Movistar Deportes.

Luego, ‘Chalaca’ agregó lo siguiente: “Nosotros no hemos nacido para estar sancionando jugadores. Hemos nacido para apoyar a los jugadores porque si yo tuviera que sancionar a alguien, de repente esto va contra Roberto (Mosquera), pero el entrenador de menores tiene siempre su corazón partido entre la parte paternal y exigente”.

El tema no quedó allí y el ex entrenador siguió explicando su postura. “Los escuché, pero esto pasa. Estos temas pasan y si hubiera que castigar a alguien, tuviera que castigar al departamento psicológico del club porque no lo trabajaron bien si sabían que era un chico problema”, enfatizó Gonzáles.

Por último, ‘Chalaca’ dijo que lo que le pasó a Sandoval es algo que también lo han sufrido otros ex jugadores que también pasaron por la Selección Peruana: “No me parece bien que digan que el club lo bota, pero le va a poner un psicólogo. Oye, tú me estas botando, está perdiendo todo por un error que los chicos cometen. Lo ha cometido Sotil, Cueto, Velásquez… cometemos errores”.

Como se recuerda, ‘Chalaca’ Gonzáles fue jugador profesional y estuvo en equipos como Alianza Lima y Sporting Cristal. Además, ya en su etapa de entrenador, resaltó por haber descubierto a Juan Manuel Vargas y dirigido a Sport Boys del Callao.