Mosquera habló sobre la salida de Ray Sandoval de Cristal: "Tenemos que erradicar este tipo de conductas"

Ray Sandoval salió por la puerta falsa de Sporting Cristal. El jugador protagonizó un incidente en la madrugada del domingo tras conducir en estado de ebriedad, en pleno toque de queda, y dañar la propiedad privada. El club rimense tomó la decisión de separar definitivamente al futbolista de 25 años.

En conferencia de prensa, el estratega de los rimenses, Roberto Mosquera, se pronunció sobre la medida que tomó el club con Ray Sandoval. Mortificado por todo lo que viene ocurriendo, el entrenador reconoció que el futbolista tiene cualidades importantes para el fútbol pero infrigió las reglas.

"Tenemos una alerta de un jugador que nació con unas condiciones tremendas para el fútbol, pero hay algo que no le permite el raciocinio necesario. Él infrigió todas las reglas. Tenemos que ser enfáticos en erradicar este tipo de conductas", indicó Roberto Mosquera.

El entrenador agregó que el fútbol debe ser sinónimo de alegría y es importante mandar un mensaje a los jóvenes talentos. Roberto Mosquera reconoció que habló con Ray Sandoval y la directiva celeste puso a disposición un psicólogo para que pueda ayudar al futbolista.

"No dividir al jugador de la persona. Hablé 40 minutos con él (Sandoval) y le recordé algunas cosas. Le recordé las normas de convivencia, faltas a la moral, esto nos ha ido a llevar a terminar la relación deportiva. Se comprometió algo que no ha cumplido. No es que queramos desproteger a Ray. La directiva le ha puesto al psicólogo porque lo necesita. Hay un 99% que está concentrado para el partido con Boys", sentenció.