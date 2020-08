Manchester City vs Real Madrid: Sergio Ramos alienta a los 'merengues' desde las gradas [VIDEO]

Sergio Ramos no es parte en esta oportunidad de los once jugadores que están en el campo de juego, ya que fue expulsado en el partido de ida ante el Manchester City. Sin embargo, eso no es obstáculo para que el capitán del Real Madrid acompañe a su equipo.

Desde la segunda fila detrás del banco de suplentes con café en mano el jugador del Real Madrid se encuentra muy atento al partido de su equipo que necesita una victoria para poder avanza a la siguiente fase la Champions League.

Sergio Ramos is my bartender guy. 🤗 pic.twitter.com/gRPUwT3rM7 — JC McLean (@JCMSpurs) August 7, 2020

Pero el partido no inició del todo bien para los madridistas, pues un gol prematuro al minuto 9 del primer tiempo de los pies de Raheen Sterling, desencajaría al conjunto dirigido por Zinedine Zidane.

Es por ello, que luego del tanto del City, Ramos se puso el brazalete de capitán y desde su posición comenzó a arengar al equipo con un "va, va".

El Real demoró un momento para asimilar el gol en contra, no obstante, el juego mejoró y al minuto 28 aparecería Karim Benzema para luego de un centro de Rodrygo anotar el tanto del empate.

Real Madrid necesita ganar el duelo ante los ciudadanos por na diferencia de dos goles a más, un 2-1 a favor del equipo español, mandaría el partido a prorroga.