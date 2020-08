Oblitas confiesa que el caso de Christian Cueva sigue siendo preocupante [VIDEO]

La Selección Peruana ha destacado por aumentar su competencia y pelear palmo a palmo con otros representativos de nivel. Parte de estos logros llegaron de la mano de Ricardo Gareca, entrenador que confió en el trabajo del futbolista nacional para cumplir sus objetivos y Christian Cueva fue un claro ejemplo.

El habilidoso volante se convirtió en el eje principal de la ‘Blanquirroja’ y sus buenas actuaciones lo llevaron a defender las camisetas de distintos equipos en América y Europa. Sin embargo, en el último tiempo no gozó de continuidad y actualmente se encuentra sin un destino claro, situación que preocupa.

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es un hombre de experiencia y amplio conocimiento en el deporte, por lo que también considera que la falta de fútbol de Christian Cueva es de preocupación para Perú de cara al inicio del nuevo proceso eliminatorio.

En unta entrevista para Gol Perú, Oblitas se refirió al tema, deseando que en el corto plazo la situación pueda llegar a buen puerto. “El caso de Christian Cueva sí me preocupa, espero que se solucione lo antes posible”, expresó el representante de la FPF en la conversación. Necesitan del mejor ‘Aladino’.

Por el momento no hay nada oficial, pero el destino de Christian Cueva estaría en la Liga de Turquía, dado que el Malatyaspor ha mostrado gran interés en contar con sus servicios. Al no tener nada seguro todavía, el futbolista sigue esperando, entrenando en la Videna para no perder su forma física.

¿En qué equipos jugó Christian Cueva?

Christian Cueva tiene 28 años y el último equipo en el que jugó fue el Pachuca de la Liga MX, aunque solo sumó dos apariciones. Antes, estuvo en Santos y Sao Paulo de Brasil, Krasnodar de Rusia, Rayo Vallecano de España, Toluca de México y Unión Española de Chile. Tiene amplia experiencia internacional.