Ver Orlando City vs Portland Timbers [EN VIVO] Con Pedro Gallese, 1-2 por final del MLS is Back

Ver Orlando City vs Portland Timbers EN VIVO | La hora de la verdad llegó. Este martes (7:30 p.m. vía ESPN) se realizará la gran final de la MLS is Back 2020, la cual se teñirá de rojo y blanco dado que Pedro Gallese y Andy Polo se batirán a duelo en el ESPN Wide World of Sports por el ansiado título. Sigue el minuto a minuto y todos los detalles con Libero.pe.

MINUTO x MINUTO | Orlando City vs Portland Timbers en directo vía ESPN

Sigue todas las incidencias del partido entre Portland Timbers y Orlando City por el MLS is Back.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

70' Doble cambio en Orlando: entra Urso y Michel, salen Méndez y Mueller.

68' Doble cambio en Timbers: entran Polo y Niezgoda, salen Loría y Ebobisse.

66' Centro pasado desde el córner, Williamson controla, recorta a un rival y saca el disparo, Ebobisse desvía y se la deja servida a Zuparic para que defina debajo de las piernas de Nani.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE TIMBERS!

65' Atajadón de Gallese a un remate a quemarropa de Ebobisse en el área.

64' ¡Atajadón de Gallese! Tiro libre de Valeri al palo derecho, pero el arquero peruano se luce para desviar al córner.

63' Amarilla para Moutinho (Orlando) por detener con falta a Loría al borde del área.

57' Gran barrida de Jansson para evitar que Loría se le escape luego de un pase filtrado de Valeri.

56' ¡Providencial Mabiala! Nani encuentra a Méndez en el área, el ecuatoriano remata colocado, pero el defensa rival bloquea el disparo con el pie.

54' Buena jugada colectiva de Orlando. Balón largo para Akindele, el delantero se la entrega a Mueller que encuentra a Nani en la frontal del área, el portugués le pega al arco, pero se le va muy alto el disparo.

51' ¡Ocasión de Timbers! Valeri encuentra a Blanco, el argentino le pega al arco, pero Jansson pone su humanidad para desviar al córner.

47' Amarilla para Antonio Carlos (Orlando) por falta contra Valeri.

46' Arranca la segunda parte.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45'+3' ¡Se la pierde Mueller! Moutinho saca el centro hacia atrás, el estadounidense queda en posición inmejorable para rematar, pero le pega desviado en el área.

45' Cuatro minutos de adición.

43' Amarilla para Mabiala (Timbers) por falta contra Akindele.

42' ¡Intento de Valeri! El argentino remata por abajo de la barrera un tiro libre, pero Méndez se tira al piso para interceptar la trayectoria del balón.

39' Nani encara por izquierda, logra sortear la marca de Duvall y saca el centro rasante al área, Mauricio Pereyra llega, Williamson se barre, el uruguayo no da por perdido el balón y define esquinado ante la salida de Clark.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ORLANDO!

35' Timbers triangula por izquierda entre Blanco, Villafaña y Valeri, Ruan se anticipa y hay lateral para Portland.

33' Pausa de hidratación.

31' Sebastián Blanco discute con Nicolás Pareja, DT de Orlando City. El partido se detiene por unos instantes.

30' Cambio de orientación de Pereyra para Akindele en el área, pero el atacante no logra sacar el centro.

26' Centro pasado de Diego Valeri, Larrys Mabiala ataca el segundo palo y mete un cabezazo al piso que Pedro Gallese no logra atajar.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE TIMBERS!

22' Agresión de Chará contra Pereyra. Le extiende el brazo en el rostro del uruguayo. Jugada merecedora de VAR.

19' Gran centro de Pereyra a la espalda de la defensa, Nani rompe al espacio, pero su control le da un tiempo a Duvall para llegar y despejar al córner.

16' Centro al área de Orlando, Gallese se impone y despeja de puños, pero se termina llevando por delante a Ebobisse.

15' Balón largo para Blanco abierto en banda izquierda, pero Ruan logra desviar de cabeza hacia el lateral.

14' ¡Ocasión de Orlando! Mueller recibe en la frontal del área, pero su disparo se estrella en un rival.

11' ¡Gran cierre de Jansson! Loría recibe por banda derecha, el costarricense saca el centro venenoso para Ebobisse en el área, pero el central rechaza oportunamente.

9' Timbers logra recuperar el balón en un ataque de Orlando, pero Valeri fracasa en su intento de progresar por izquierda con Blanco debido a un mal pase.

7' Bien plantado Villafaña para rechazar un centro de Nani que busca a Ruan por el sector derecho del área.

6' Ruan se proyecta por banda derecha, pero Blanco lo detiene con falta.

4' Orlando City gestiona el balón en busca de la progresión mientras el Timbers, por ahora, apuesta por una defensa en bloque medio y las transiciones rápidas.

2' Dura falta de Williamson contra Pereyra cuando el uruguayo quería progresar por dentro.

1' Arranca la gran final del MLS is Back.

- El partido arranca a las 7:00 p.m. (hora peruana) en el ESPN Wild World Sports Complex.

- ¡Atención! Formación confirmada del Orlando City: Steve Clark, Chris Duvall, Larrys Mabiala, Dario Zuparic, Jorge Villafaña, Diego Chara, Eryk Williamson, Marvin Loría, Diego Valeri, Sebastián Blanco y Jeremy Ebobisse.

- ¡Atención! Formación confirmada del Orlando City: Pedro Gallese, Rusan, Antonio Carlos, Jansson, Moutinho, Pereyra, Rosell, Mendez, Mueller, Nani y Akindele.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Orlando City vs Portland Timbers!

Formaciones confirmadas Orlando City vs Portland Timbers

Timbers: Steve Clark, Chris Duvall, Larrys Mabiala, Dario Zuparic, Jorge Villafaña, Diego Chara, Eryk Williamson, Marvin Loría, Diego Valeri, Sebastián Blanco y Jeremy Ebobisse.

Orlando City: Pedro Gallese, Rusan, Antonio Carlos, Jansson, Moutinho, Pereyra, Rosell, Mendez, Mueller, Nani y Akindele.

Orlando City contra Portland Timbers

Los 'Timbers' llegaron a esta instancia gracias a la pareja argentina de Diego Valeri y Sebastian Blanco, quienes son sus principales armas junto al revulsivo Andy Polo, que siempre que ingresa al campo de juego aporta verticalidad y dinamismo a los suyos.

Polo no ha logrado obtener el titularato con los 'Timbers', pero el golazo que convirtió ante New York City le dio un envión anímico y buscará reeditar esa actuación los minutos que tenga en la final.

Al frente tendrán a un equipo con hambre de gloria como los 'Leones', que disputan la primera finalísima en su historia. Nunca antes habían hecho algo similar y ahora intentarán poner su primera trofeo en sus vitrinas.

Orlando City llega envalentonado con un seguro Pedro Gallese bajo los tres palos y un descomunal Nani en ofensiva.

El campeón de la MLS is Back no solo conseguirá un boleto directo para la Concachampions del 2021, también un jugoso premio de 1.1 millones de dólares, lo que le añade un extra de emoción.

Números de Pedro Gallese en Orlando City

Desde su arribo a los 'Leones' a inicios de año, Pedro Gallese recibió el rótulo de titular indiscutible y ya registra 8 partidos (solo 7 goles en contra) en la MLS. Lo ha jugado todo.

Orlando City vs Portland Timbers: horarios en el mundo

Sigue los horarios en diferentes países del duelo entre Orlando City vs Portland Timbers por la gran final de la MLS is Back.

País Hora Perú 7:30 p. m. Brasil 10:30 p. m. Paraguay 8:30 p. m. Estados Unidos 7:30 p. m. México 7:30 p. m. Argentina 9:30 p. m. España 2:30 a. m. Uruguay 9:30 p. m. Chile 8:30 p. m. Bolivia 8:30 p. m.

¿Qué canal transmite Orlando City vs Portland Timbers EN VIVO?

¿Qué ganará el campeón de la MLS is Back 2020?

El campeón de la MLS is Back 2020 obtendrá un cupo para la próxima edición de la Concachampions. Es importante señalar que el ganador no reemplazará al Seattle Sounders como campeón nacional, dado que es un torneo aparte.