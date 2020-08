Atlético Madrid vs Leipzig [Fox Sports EN VIVO] Horarios y canales TV dónde ver cuartos de Champions League

Fox Sports EN VIVO Atlético Madrid vs Leipzig ONLINE | Este jueves 13 de agosto se juega el partido por los cuartos de final de la Champions League. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio José Alvalade y será transmitido EN DIRECTO por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Choque de estilos. Atlético Madrid y Leipzig, dos de los proyectos más ambiciosos de Europa, protagonizan el segundo partido de los cuartos de final de la Champions League con la ilusión de instalarse entre los cuatro mejores de la competencia y seguir confiando en sus posibilidades de gloria.

Para el Atlético Madrid volver a Lisboa es recordar uno de los momentos más trágicos de su historia: la final perdida ante el Real Madrid en la Champions 2014. La gloria máxima en Europa parecía estar destinada para el 'Cholo' Simeone y los suyos, pero Sergio Ramos convirtió en el tercer minuto de descuento y el alargue decantó la final para su máximo rival.

Seis años después el Atlético vuelve a la capital lusa con máxima ilusión de levantar el máximo trofeo de Europa de una vez por todas. Son tres las finales perdidas (1974, 2014 y 2016), dos de ellas con el 'Cholo' en el banquillo y la convicción de la plantilla es darle a sus hinchas el trofeo que más les obsesiona.

Para ello primera deberá imponerse en la llave, a priori, más sencilla hasta la final. Y es que a diferencia de la otra llave entre varios candidatos al título -campeones de Europa incluidos-, el Atlético se las tendrá que ver ante un Leipzig que llega por primera vez a cuartos de final y, si es que pasa, ante un PSG que tampoco es un experto en instancias decisivas de la Champions League.

Ahora bien, lo que no tiene en experiencia europea lo tiene en ambición y sueños de gloria el Leipzig de Julian Nagelsmann, técnico de apenas 33 años que le ha imprimido su impronta al club de las bebidas energizantes y aspira a dar el batacazo en la Champions League.

Pese a la baja de su máxima figura Timo Werner -traspasado al Chelsea-, al Leipzig le sobran recursos para seguir manteniendo aquel fútbol ofensivo y con muchas variantes tácticos en pos de ganarle al Atlético Madrid.

Frente al 4-4-2 rígido del Atlético, el Leipzig deberá bregar mucho para romper el cerrojo defensivo de un rival que llega al Final 8 de la Champions League golpeado por el COVID-19. El lateral croata Šime Vrsaljko y el atacante argentino Ángel Correa serán bajas al dar positivo en las últimas pruebas de descarte.

Si bien ninguno apuntaba a titular, Correa sí era una arma de mucha utilidad para Simeone en busca de desatascar partidos y romper cercos defensivos en las segundas partes.

En el Leipzig, por su parte, la única duda parece ser el puesto de centroatacante. Patrick Schick y Yousuf Poulsen se disputan esa plaza con el checo un paso por delante del danés.

Formaciones probables Atlético Madrid vs Leipzig

Atlético Madrid: Oblak; Trippier o Arias, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Herrera, Saúl, Carrasco; Llorente, Diego Costa.

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halsterberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angeliño; Kampl, Dani Olmo; Schick.

¿Cuándo juega el Atlético Madrid vs Leipzig?

Atlético Madrid y Leipzig se enfrentan este jueves 13 de agosto, desde las 2:00 horario de Bogotá, Colombia, por los cuartos de final de la UEFA Champions League. El ganador accederá a las semifinales del torneo.

