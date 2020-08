Lionel Messi y el día que prometió quedarse para siempre en Barcelona [VIDEO]

La noticia del día está relacionada con la decisión definitiva de Lionel Messi de no seguir en Barcelona, club que lo acogió cuando solo tenía 13 años y un futuro prometedor. El astro argentino suma más de 30 títulos en Cataluña y siempre dejó en claro que su sueño era retirarse en el combinado 'blaugrana'.

Ante ello, recordamos una entrevista que dio luego que el Barcelona quedara eliminado en semifinales de la Champions League 2018-19 a manos del Liverpool. Lio fue claro y directo en aquella ocasión: "Mi idea es retirarme en Barcelona".

"Mi idea es quedarme acá, lo fue siempre así. No ha cambiado para nada. Hoy por hoy, cada vez está más claro que la idea mía y la de mi familia es terminar acá, sobre todo por lo nuestro, lo que siento por el club y segundo por lo familiar. No me gustaría a mis hijos cambiarle sus amistades y se rompa ese círculo", dijo a Rac1 de Cataluña.

Es preciso mencionar que Messi fue blanco de críticas luego que el Barcelona cayera en las últimas ediciones de la Copa de Europa: frente a Bayern Múnich (cuartos, en 2020), Liverpool (semis, en 2019) y Roma (cuartos, en 2018).

Cabe destacar que esta noticia se da cuando el nuevo técnico azulgrana, Ronald Koeman, viene anunciando importantes cambios en la plantilla como las salidas de Luis Suárez, Arturo Vidal, Samuel Umtiti e Ivan Rakitic.

De otro lado, medios internacionales informan que Manchester United se mete "entre los palos" y buscará hacerse con los servicios de Lio. El Inter de Milán es otro de los pretendientes del crack argentino de 33 abriles.

Recuerda la entrevista completa a Rac1 de Cataluña.