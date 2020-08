Programación de partidos HOY domingo 30 de agosto: horarios y canales para ver en TV

Partidos de hoy domingo 30 de agosto EN VIVO se desarrollarán duelos por la Liga 1, en donde Miguel Trauco defenderá los colores del Saint-Étienne. Asimismo, también habrán duelos en el Brasileirao, Primera División de Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile y Ascenso MX.

Partidos de hoy | Domingo 30 de agosto

Ligue 1

La Ligue 1 disputará su segunda jornada en su nueva temporada: fue una de las ligas que tuvo que verse suspendida a causa de la pandemia del coronavirus. Miguel Trauco, lateral de la selección peruana, tendrá la oportunidad de volver al terreno de juego debido a que a Saint-Étienne enfrentará al Lorient.

Reims vs Lille

Hora: 6:00 a. m.

Canal: DIRECTV Sports

Angers SCO vs Bordeaux

Hora: Arena Sport 3

Canal: 8:00 a. m.

Metz vs Monaco

Hora: 8:00 a. m.

Canal: DAZN

Nantes vs Nímes

Hora: 8:00 a. m.

Canal: Viaplay

Saint-Étienne vs Lorient

Hora: 8:00 a. m.

Canal: Arena Sport 4

Brest vs Olympique de Marsella

Hora: DIRECTV Sports

Canal: 2:00 p. m.

Brasileirao

Los grandes duelos serán protagonizados por Santos vs Flamengo y Sao Paulo vs Coritinhians. El ex equipo de Neymar necesita ganar para escalar posiciones, lo mismo que el vigente campeón de la Copa Libertadores quien viene iniciando un nuevo proceso tras la partida de Jorge Jesus.

Por su parte, Sao Paulo puede darle caza a Internacional en el liderato. El cuadro de Paolo Guerrero ostenta la punta del campeonato brasileño con 12 puntos, mientras que el conjunto tricolor posee 10 unidades: una victoria generaría que pase a los 'rojos'.

Al frente tendrá a un Corinthians que buscará mantener el camino obtenido desde hace tres partidos, aunque una victoria le sabría mejor. Dos empates en cuatro partidos suponen un problema para las aspiraciones planteadas previamente.

Coritiba vs Sport Recife

Hora: 9:00 a. m.

Canal: GloboEsporte

Santos vs Flamengo

Hora: 2:00 p. m.

Canal: GloboEsporte

Atlético GO vs Ceará

Hora: 4:00 p. m.

Canal: PFC Internacional

Sao Paulo vs Corinthians

Hora: 5:00 p., m.

Canal: PFC Internacional

Chile - Primera División

O'Higgins vs Antofagasta

Hora: 10:00 a. m.

Canal: CDF

Palestino vs Universidad de Chile

Hora: 3:00 p. m.

Canal: CDF

Curicó Unido vs Unión La Calera

Hora: 5:30 p. m.

Canal: CDF

Ecuador - Primera A

Universidad Católica vs LDU Portoviejo

Hora: 1:15 p. m.

Canal: GolTv

Delfin vs El Nacional

Hora: GolTv

Canal: 3:30 p. m.

Independiente del Valle vs Guayaquil

Hora: 5:45 p. m.

Canal: GolTv

Paraguay - Primera División

Cerro Porteño vs Olimpia

Hora: 4:30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Uruguay - Primera División

Liverpool vs Defensor Sporting

Hora: 8:00 a. m.

Canal: GolTv

Cerro vs Danubio

Hora: 10:30 a. m.

Canal: GolTv

Progreso vs Boston River

Hora: 1:00 p. m.

Canal: GolTv

Cerro Largo vs River Plate

Hora: 3:15 p. m.

Canal: GolTv

Peñarol vs Wanderers

Hora: 6:15 p. m.

Canal: GolTv

Ascenso MX

Leones Negros UdeG vs Mineros de Zacatecas

Hora: 5:00 p. m.

Canal: TUDN

Tampico Madero vs Tepatitlán

Hora: 7:00 p. m.

Canal: Claro Sports