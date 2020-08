Las sanciones que podría recibir Lionel Messi de ausentarse en Barcelona

El divorcio entre Lionel Messi y Barcelona no será en buenos términos, será todo lo contrario: una guerra fría en la que ninguna de las partes de su brazo a torcer y que, de ser necesario, se tendrá que resolver en los tribunales.

La 'Pulga', al no tener una respuesta de la directiva en su búsqueda de reunirse para acordar una salida amistosa, decidió mover sus fichas y este domingo no se presentó a la ciudad deportiva Joan Gamper para realizar el test de coronavirus obligatorio antes de iniciar con las actividades deportivas.

Pero eso no es todo. El rosarino también notificó a los azulgranas que no estará presente el lunes 31 de agosto en el inicio oficial de la pretemporada con Ronald Koeman. Traducción: yo ya no soy jugador del club.

Eso sí, el “10” está dispuesto a juntarse con Josep Maria Bartomeu para negociar su finalización de contrato. De lo contrario, seguirá estando al margen del equipo considerando que utilizó legalmente la cláusula que le permitía al final de temporada romper el vínculo de manera unilateral.

Sin embargo, para los altos mandos sigue siendo parte del plantel, por lo que su ausencia de este domingo tendría como consecuencia una sanción leve, aunque si tampoco se presenta el lunes sufriría una “suspensión de empleo y sueldo de dos a diez días”, según el reglamento disciplinario 'culé'. Y, de persistir, podría llegar a recibir una multa adicional del 25 % de su salario. ¿Qué sucederá?