Bartomeu y la vez que dijo “no sentir preocupación” por la salida de Messi al señalar que era “muy culé” [VIDEO]

Lionel Messi y el Barcelona son los temas de los que se vienen hablando ahora último en todo el mundo. Si bien el argentino ya le comunicó a la dirigencia del club que no está en sus planes seguir en España, tal parece que se viene un lío entre ambas partes.

Resulta que la figura del Barcelona no asistió este domingo a la Ciudad Deportiva para pasar los exámenes PCR que pide la Liga Santander a los equipos como protocolo sanitario. Ello aumentó los rumores de la inminente salida de Messi.

Incluso, la Liga Santander se manifestó a través de un polémico comunicado en el cual menciona la cláusula de rescisión que deberá abonar el club que desee contar con Lionel Messi para esta temporada que se viene en Europa.

Las miradas también apuntan a Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona y quien para muchos, es el responsable de la crisis que atraviesa el elenco catalán. Además, se filtró en redes sociales la vez en el que el mandamás confirmó que Messi podría marcharse finalizando la temporada 2019-2020.

“Messi tiene un contrato que firmamos hace dos años para cuatro años en el que el último año, en la 2020-2011, antes de empezarla, puede dejar el Barcelona. Para dejar el fútbol e irse a otro sitio”, fue lo que declaró Bartomeu en septiembre de 2019.

Luego, el presidente agregó lo siguiente: “También lo tenían otros jugadores como Iniesta, Xavi, Puyol cuando les renovamos por última vez. Lo que ocurre es que este tipo de jugadores y Messi, son jugadores que no me tengo que preocupar porque son tan culés que dudo que se vayan a otro club”.

Sin embargo, Bartomeu se mostró confiado en que Messi jamás se iría del Barcelona. “Pero sí tienen que tener la libertad porque se la han ganado, de decidir ellos su futuro y cuándo quieren dejar el fútbol. Yo no sufro, Messi es muy culé y no tengo ninguna duda de que seguirá jugando en el Barcelona. Espero que, por muchos años, no solo hasta el 2021”, cerró el presidente azulgrana.