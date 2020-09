Marcelo Bielsa: renovación todavía no es anunciada a pocos días del Leeds vs Liverpool [VIDEO]

La presencia de Marcelo Bielsa en la Premier League ha sido esperada por un par de temporadas, desde que tomó las riendas del Leeds United. El entrenador argentino se ha caracterizado por su ardua labor y buen desempeño de sus equipos, pero recién logró el ascenso a la máxima categoría para la campaña 2020-21.

Los ánimos en Leeds están al tope, enfocados en cumplir buenas actuaciones para permanecer en la categoría, luego de su tan luchado ascenso. El claro objetivo es que Marcelo Bielsa se mantenga como entrenador del equipo, aunque hay un detalle respecto a eso: todavía no han podido confirmar la renovación.

El trabajo de la dirigencia en estas semanas han sido encontrar sellar el acuerdo con el ‘Loco’ para comandar al club en esta aventura, aunque por el momento no llegaron a un consenso. Los días avanzaron y el arranque de la nueva Premier League será este sábado 12 de octubre, pero el tema sigue generando dudas.

La primera presentación de Leeds será nada menos que ante Liverpool en Anfield, lo que significará el duelo entre los campeones de cada categoría. Tener a Marcelo Bielsa en el banquillo todavía no es seguro en estos momentos, pero no sorprendería un anuncio sobre la hora y que el técnico esté dirigiendo.

A pesar de no haber una firma oficial, Marcelo Bielsa ha permanecido en la ciudad y seguramente cerca de los trabajos de pretemporada de Leeds. No obstante, en las fotos y videos de la plantilla, el ‘Loco’ no apareció, señal que aumentó la preocupación en los hinchas del Leeds. ¿Seguirá en el equipo?

¿Qué jugadores ha fichado Leeds United?

Leeds United ha mantenido la base de su equipo que logró el ascenso, pero eso no impidió que puedan reforzarse. En defensa, el alemán Robin Koch llegó y en el ataque Rodrigo, delantero de la Selección de España. Además, han logrado mantener a Jack Harrison (préstamo del Manchester City) y Hélder Costa, compra desde los Wolves.