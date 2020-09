Barcelona: El día que Eric Abidal y Lionel Messi rompieron relaciones

El exjugador y ahora también exdirectivo del Barcelona, Eric Abidal cumple hoy 41 años y los recibirá alejado de la que fuera su casa durante muchos años. El francés abandonó hace un mes los despachos del Camp Nou tras el 'cortocircuito' entre jugadores y directiva azulgrana.

Es de conocimiento público las diferencias entre Abidal y el astro del Barza, Lionel Messi, pero ¿Cómo inició la ruptura de relaciones entre ambos? Todo comenzó a principios de este 2020 tras el despido de Ernesto Valverde del banquillo 'culé'.

Cuando el 'Txingurri' fuera echado, por malos resultados, y posteriormente nombrado a Quique Setién como el nuevo técnico, Eric Abidal no se calló nada y en una entrevista expresó su incomodidad con algunos jugadores.

En el mes de febrero Abidal señalaría en una entrevista para el diario 'Sport' que habían "jugadores que no trabajaban mucho con Ernesto", unas declaraciones que no cayeron nada bien en el capitán Lionel Messi, quien no tardó en salir a responder la acusación.

"Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que tomar", disparó entonces Messi en sus redes sociales el mismo día de ser publicada las declaraciones.

No obstante, al hacerse pública las diferencias entre ambos no dejaría ahí los hechos, pues según trascendió en diferentes medios europeos, al día siguiente en pleno entrenamiento del Barcelona, el jugador encaró al directivo.

Según cuenta 'El Confidencial', al día siguiente del enfrentamiento mediático, Eric Abidal se hizo presente al filo de uno de los campos de entrenamiento del Barza, hecho que fue aprovechado por Messi para poder encararlo.

De acuerdo a este medio, ese día se vivieron minutos de tensión en las prácticas del Barcelona, se pensó lo peor ya que apenas vio 'Lio' a Abidal, dejó de lado la práctica -ante la mirada incrédula del recién llegado Quique Setién- para correr a pedirle explicaciones.

El hecho no pasó de una tensa conversación entre ambos, sin embargo, desde entonces nada fue lo mismo en el año y ya todos sabemos como terminó Barcelona la última temporada. Además Abidal tuvo que abandonar su cargo, mientras que Messi nunca estuvo más cerca de partir del club de toda su vida.