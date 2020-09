Romelu Lukaku criticó a FIFA 21 por haberle dado una puntuación baja

El delantero del Inter de Milán, Romelu Lukaku, ha estallado en sus redes sociales por el videojuego FIFA 21, saga que pertenece a la firma EA Sports: lo acusa de poner malas puntuaciones para que los futbolistas se quejen.

"Seamos sinceros, el FIFA sólo se mete con las clasificaciones para que los jugadores comencemos a quejarnos del juego y les demos más publicidad. No estoy con esta m%&$#$ . Sé lo que hago", explicó el belga.

En la edición 2020/21 del mencionado videojuego, que comenzará a venderse el próximo 6 de octubre, clasifica al futbolista de 27 años como el 66° mejor futbolista del mundo. Los 33 goles en la temporada pasada le han otorgado este sitio.

Lukaku recibe una puntuación general de 85 sobre 100. En esta misma fase se encuentran Marquinhos (PSG), Serge Gnabry (Bayern Múnich), Thiago Alcântara (Bayern Múnich), Kai Havertz (Chelsea) y Luis Alberto Romero (Roma).

"¿81 en velocidad? ¿Vieron mi segundo gol contra el Shakhtar Dones? ¿Qué es esta mierda? (sic)", refirió el delantero sobre una fotografía suya el partido por la Europa League, donde llegó a convertir un doblete.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity... i ain’t with this sh*t. I know what i do 🤷🏿‍♂️