Partidos de HOY miércoles 16 de septiembre: programación completa, horarios y canales TV

Partidos de hoy miércoles 16 de septiembre EN VIVO. Se juegan los torneos más importantes como la Copa Libertadores que vuelve tras varios meses de para. Alianza Lima espera regresa al Perú con los tres puntos del duelo ante Estudiantes Mérida.

La Copa Libertadores tiene cinco encuentros programados, entre los cuales hay dos importantes para nuestro medio. Alianza Lima enfrenta a Estudiantes Mérida desde Venezuela. Mientras que el equipo de Paolo Guerrero, el Inter de Porto Alegre, recibe a América de Cali.

Mientras que la Champions League, versión 2020/21 ya se juega con la fase previa. Hay cinco encuentros entre los cuales resalta el Omonia Nicosia vs Crvena Zvezda.

De otro lado, Copa Inglesa sigue su curso. Hoy, Everton con James Rodríguez, choca ante Salford City. Hay seis encuentros.

Brasil también tiene fútbol

En en el Brasileirao, Corinthians enfrenta al Bahía. Mientras que la MLS, nuestro compatriota, Andy Polo sale al campo con el Portland Timbers para enfrentar al SJ Earthquakes.

A continuación revise toda la agenda de partidos más importantes para este miércoles 16 de septiembre.

PROGRAMACIÓN COMPLETA MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE

Revisa la agenda deportiva para hoy miércoles 16 de septiembre.

Europa - Liga de Campeones de la UEFA

10:00 Horas Omonia Nicosia vs Crvena Zvezda | Arena Sport 1 Serbia, RTS 1, Sport 1

12:00 Horas Ferencváros vs Dinamo Zagreb | Bet365, Arena Sport 1, Cпорт 2, Sportbox.ru

12:00 Horas Maccabi Tel Aviv vs Dinamo | Bet365, Sport 1, Cпорт 1

12:00 Horas Qarabağ vs Molde | Bet365, CBC Sport Azerbaijan, VG+

13:30 Horas Midtjylland vs Young Boys | Bet365, RSI La 2, SRF zwei, TV3+ HD, RTS

Europa - UEFA Europa League

11:30 Horas Progrès Niedercorn vs Willem II | RTL 7

12:00 Horas Hammarby vs Lech Poznań | Polsat Sport, Sport 2 CZ/SK, Sport 2

13:00 Horas B36 vs The New Saints

Inglaterra - Copa de la Liga Inglesa

11:30 Horas West Bromwich Albion vs Harrogate Town | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

13:00 Horas Ipswich Town vs Fulham

13:45 Horas Southampton vs Brentford

13:45 Horas Bristol City vs Northampton Town

13:45 Horas Leeds United vs Hull City

14:15 Horas Everton vs Salford City | ESPN Play Sur, Sky HD, ESPN Brasil

Francia - Ligue 1

14:00 Horas PSG vs Metz | DIRECTV Sports Peru, DIRECTV

Brasil - Brasileirão

19:30 Horas Corinthians vs Bahia | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão, Globo TV

Chile - Primera División

10:00 Horas Palestino vs Deportes Iquique | CDF Premium, CDF HD

Sudamérica - Copa Libertadores

17:15 Horas Internacional vs América de Cali | ESPN Play Sur, FOX Play Sur

17:15 Horas Estudiantes Mérida vs Alianza Lima | ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

19:30 Horas Medellín vs Caracas | ESPN Play Sur, FOX Play Sur

19:30 Horas Universidad Católica vs Grêmio | ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

19:30 Horas Bolívar vs Palmeiras | ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Uruguay - Primera Division

13:30 Horas Rentistas vs River Plate | GOLTV Play, VTV Uruguay

Brasil - Copa do Brasil

17:00 Horas Ponte Preta vs América Mineiro | PFC Internacional, SporTV, SporTV Play

19:30 Horas Fluminense vs Atlético Goianiense | GolTV Latinoamerica, SporTV, Globo

19:30 Horas Brusque vs Ceará | PFC Internacional, Globo, GloboEsporte.com

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

19:30 Horas Dallas vs Colorado Rapids | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Norte

20:30 Horas Vancouver Whitecaps vs Montreal Impact | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

20:30 Horas SJ Earthquakes vs Portland Timbers | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

CANALES DEPORTIVOS

Revisa los canales para que puedas ver los partidos de miércoles 16 de septiembre.

DIRECTV SPORTS

- 600

- 610

- 612

- 614

- 683

ESPN

- 621

- 625

- 626

FOX SPORTS

- 604

- 608

- 609