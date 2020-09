Gareth Bale tendrá drástico cambio de dorsal: usará la ‘9’ del Tottenham [VIDEO]

La carrera de Gareth Bale ha tenido un impresionante crecimiento desde su grata aparición con la camiseta de Southampton en la Premier League Inglaterra. Si bien ahí dio sus primeros pasos, fue en el Tottenham donde más se hizo notar y llegó luego al Real Madrid, donde escribió su propia historia en 7 temporadas.

Ya sin espacio en el club madrileño, el extremo inglés buscó opciones y su casa le abrió las puertas, con mucho gusto. Gareth Bale se convirtió en el flamante refuerzo del Tottenham de José Mourinho para la temporada 2020-21, en medio de un mercado de pases atípico al tener una mayor duración que las anteriores.

La plantilla de los ‘Spurs’ estaba casi completa, pero el ‘Expreso de Cardiff’ será un gran aporte para Son Heung-Min y Harry Kane, la actual dupla ofensiva. El retorno de Gareth Bale también significará una importante inyección económica para el Tottenham en cuanto a marketing, en especial por la venta de camisetas.

The moment @GarethBale11 stepped out at Tottenham Hotspur Stadium for the very first time... #BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ndIQy2WBgy