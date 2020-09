Javier Mascherano: “Me alegro que Lionel Messi se quede en Barcelona"

La continuidad de Lionel Messi en Barcelona despertó muchas críticas y elogios del mundo futbolístico. En esta caso el argentino Javier Mascherano saludó la decisión de su compatriota.

“Cuando hubo posibilidades de que Leo se fuera del Barça, estaba conmovido, es difícil imaginarlo a él fuera del club. Es el jugador más importante de la historia del Barcelona. Ha sido una pieza muy importante, sino la más importante. Más allá de la amistad que tengo con él, me hubiese dado lástima que se vaya mal y con una ruptura", señaló el amigo y ex compañero de Lionel Messi en Barcelona.

"No siendo despedido como tiene que ser una leyenda del club. Estoy contento que se haya quedado, le tengo cariño al club, eso quiere decir que el club va a seguir optando por cosas importantes, merece irse por la puerta grande”, agregó Javier Mascherano en Radio Metro.

Como se recuerda, el 'Jefecito' y la 'pulga' Messi fueron compañeros en Barcelona entre 2010 y 2018. Por este motivo el actual jugador de Estudiantes se animó a hablar del presente del '10' argentino.

Asimismo, Javier Mascherano se refirió al famoso burofax. "En momentos así no me interesa molestar a Messi, hablé y le manifesté mi apoyo, pero tampoco indagando demasiado, son cosas que uno tiene que tomar personalmente en la soledad de la familia. Hablo seguido con él, le hice saber que para mí era una alegría que se quedara. Él se quedó convencido, te das cuenta que al final lo importante es la felicidad”, indicó.

En otro momento, Javier Mascherano reveló que pensó en retirarse del fútbol durante el confinamiento. “La palabra retiro no suena para nada raro para mí, es algo natural para cualquier futbolista y más a la edad que uno tiene. Uno empieza a pensar, a imaginar cómo va a ser. Hubo momentos que sí, me lo planteé, pero quería competir un tiempito más y darme la posibilidad de entrenar para ver cómo me sentía, y no tengo ningún problema. Esperemos que la vuelta sea ahora en los primeros días de octubre”, concluyó.