Martín Liberman furioso por la venta de Fox Sports al consorcio Disney

Fox Sports fue comprado por el consorcio Disney, dueña también de la cadena internacional ESPN, por lo que en la emblemática señal de fútbol internacional se avecinan grandes cambios, entre los que destacan la salida e ingresos de nuevas figuras.

En ese contexto Martin Liberman, uno de los periodistas y conductores más reconocidos de Fox Sports, expresó su molestia al no saber qué pasará con su programa y si será parte de los siguientes proyectos de la televisora.

"Quieran o no, hace 23 años, este paparulo inauguró un canal que se convirtió en el canal más importante de la región", comenzó su discurso. "No comprendo mucho el ejercicio de comprar para arruinar, aunque es un ejercicio muy impuesto en el mundo entero. Acá, definitivamente hay una estrategia", agregó el popular 'Colorado' en su programa Liberman Online por Radio Late.

"Yo lo único que digo cuando me manifiesto, y porque no tengo miedo, nunca lo tuve, es que el manejo ha sido muy desprolijo y muy desacertado. A mi nadie me dijo que no soy parte del proyecto, pero yo no puedo estar esperando saber si soy o no soy para decir lo que estoy sintiendo. Y si esto me trae consecuencias, mala suerte", prosiguió Liberman bastante mortificado ahora que Fox se une a ESPN que pertenece a Disney.

Para finalizar pidió respeto para sus compañeros del canal quienes se encuentran en la misma situación. "Lo mínimo que merezco es respeto, no yo, todos los que hicimos o hacemos el canal. No lo hemos tenido (...) Yo no voy a preguntar si soy parte del proyecto para decir que no me gusta lo que veo. Las formas y ser serios es inalterable", finalizó.

Cabe destacar que a partir del 2021 se aproximan una serie de cambios en los canales que todos conocemos como Fox Sports y ESPN ahora que forman parte de un mismo consorcio por lo que es probable que algunos de los emblemáticos programas de Fox salgan del aire.