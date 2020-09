River vs Sao Paulo EN VIVO: horarios y canales TV dónde ver el partido por Copa Libertadores

ESPN 2 EN VIVO River Plate vs Sao Paulo ONLINE y EN DIRECTO | Este miércoles 30 de septiembre se juega el partido por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores. El duelo está pactado para las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Libertadores de América y será transmitido por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

River Plate quiere asegurar su boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores ante un rival que está obligado a ganar en Buenos Aires. Sao Paulo, tercero del Grupo D, no puede permitirse otro resultado que no sea el triunfo para no decir adiós a los octavos de final.

El 'Tricolor', único club del grupo que subió a los 3.850 metros de la altura de Juliaca, echa en falta los puntos de aquel partido ante Binacional porque sus rivales por el pase a octavos sí lograron ganar en su visitas a Lima, nueva localía del campeón peruano por la pandemia del COVID-19.

A falta de dos fechas para el final de la fase de grupos, el equipo de Fernando Diniz es tercero con 4 puntos, a 3 de River y a 5 del líder LDU de Quito, que podría sellar su pase a octavos de final en caso venza en casa a Binacional (colero con 3 unidades).

Pese a no tener actividad desde marzo, con la reanudación de su liga sin fecha confirmada, el River Plate de Marcelo Gallardo logró sacar cuatro puntos en sus visitas a Sao Paulo y Binacional, y así quedar en posición inmejorable para certificar el boleto a octavos ante el 'Tricolor' en el Libertadores de América, su nueva localía debido a que el Monumental se encuentra en trabajos de remodelación.

Para este nuevo enfrentamiento ante Sao Paulo, Gallardo podrá disponer del grueso de su plantilla y con la ansiada vuelta del lateral izquierdo Milton Casco, ausente en el reinicio de la Copa Libertadores.

Pese a que su equipo no gana desde hace cinco partidos, Fernando Diniz valoró la "evolución" que mostró su equipo ante Internacional y aseguró que llegarán "fuertes" a Argentina para enfrentar a River.

Sao Paulo seguirá sin poder contar con su goleador Luciano (acarrea una suspensión desde su etapa en Gremio), pero la gran noticia será la vuelta al titularato de Dani Alves, que ya gozó de minutos ante el Inter en Porto Alegre.

Cabe destacar que un empate de poco le serviría al 'Tricolor', que estaría obligado a golear a Binacional y esperar una mano de LDU de Quito en la última fecha sin contar que River cuenta una diferencia de +11 goles respecto al 0 que tiene Sao Paulo en su casilla.

Formaciones probables River vs Sao Paulo

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Julián Álvarez, Rafael Santos Borré, Matías Suárez.

Sao Paulo: Volpi, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo, Reinaldo, Tché-Tché, Dani Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes, Vítor Bueno, Santiago Tréllez.

