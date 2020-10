Manchester City y Leeds igualaron 1-1 por la cuarta fecha de la Premier League

Manchester City y Leeds protagonizaron un atractivo duelo válido por la Premier League. Los de Guardiola salieron con todo al gramado de juego poniéndose arriba gracias al gol de Sterling, pero Rodrigo decretó la paridad en el segundo tiempo.

La visita no dudó en tomar protagonismo desde el primer minuto de juego y, a través de Sterling y De Bruyne, inquietaba la valla del meta Meslier. Producto de ello, el extremo inglés puso el 1-0 en una gran jugada personal.

Sterling encaró y metió hasta tres enganches para sacarse de encima a los defensores y vencer al arquero del Leeds desatando la locura en la banca del Manchester City.

La ventaja pudo ser más, pero la defensa local mejoró por lo que la primera parte acabó con el resultado parcial a favor del Manchester City. Ya en el complemento, la historia fue otra.

Leeds mejoró con las variantes. Bielsa replanteó el esquema y su equipo llegaba con mucho peligro al área chica de los ciudadanos. A los 59', un grosero error de Ederson acabó en gol de Rodrigo.

El delantero español, que ingresó minutos antes, aprovechó el mal rechazo del arquero del City para empujar el balón al fondo de las redes. Al final, cualquiera de los dos equipos se pudo quedar con la victoria, pero fue 1-1 en Elland Road.

SEGUNDO TIEMPO

90' + 3 ¡Final del partido!

90' + 2 Buena intervención de Meslier para quedarse con el balón.

90' + 1 Amarilla para Dallas en el Leeds.

90' Vamos a jugar tres minutos más.

89' No se rinde el City. Nuevo tiro de esquina.

87' Centro de De Bruyne y el balón se va al tiro de esquina.

86' ¡Ederson! El arquero del City le quitó el grito de gol a Bamford.

85' Sterling tuvo el triunfo en sus pies, pero Meslier se quedó con el balón.

82' Ahora va Leeds a través de Foden.

79' Fernandinho probó de larga distancia. La tuvo el City.

77' Ingresó Fernandinho y se fue Mahrez en la visita.

77' Se retiró Klich y entró Davis en el Leeds.

73' Nuevamente aparece Ederson para apagar el incendio. La tuvo el Leeds.

72' Se pone intenso el partido.

71' Salió Mendy y entró Aké en el City.

70' Tiro de esquina y despeja la defensa del City.

69' Gran cabezazo de Rodrigo y mejor la respuesta de Moreno.

66' Remate desviado de Mahrez en el City.

65' Cambio en Manchester City. Entra al campo Bernardo Silva sustituyendo a Ferran Torres.

62' Despeja con todo la defensa del Leeds.

61' Tiro de esquina para el City.

58' ¡GOOOOOOOOOOL DEL LEEDS! Mala salida el meta Ederson y Rodrigo pone el 1-1 en el marcador.

58' Buena jugada personal de Rodrigo y el balón se va al tiro de esquina.

57' El local intenta llegar a la paridad, pero el City domina.

56' Cambio en Leeds United. Entra al campo Rodrigo Moreno sustituyendo a Tyler Roberts.

54' Remate desviado de De Bruyne. Se salvó el Leeds.

54' Tiro libre para el City, pero todo acaba en las manos del meta del Leeds.

52' Seguimos 1-0 en Elland Road.

46' Salió Alioski y entró Poveda en el Leeds.

45' Arrancó la parte complementaria.

PRIMER TIEMPO

- 45' + 1 Final de la primera parte.

- 45' + 1 Ayling casi marca el empate tras el error de Mendy. Salvo Ederson.

- 45' Vamos a jugar un minuto más.

- 44' Busca el City el segundo.

- 42' Falta de Sterling en ataque. Tiro libre en salida para el Leeds.

- 39' City vuelve a tener el control del partido.

- 36' Dallas tuvo el empate en sus pies, pero Ederson evitó la caída de su valla.

- 32' Posición adelantada de Sterling. Tiro libre en salida para el Leeds.

- 31' City se tiró atrás. Se viene con todo el local.

- 28' Buena legada por la derecha, pero el balón ya había salido del campo de juego. Se salvó el City.

- 23' Leeds parece despertar y comienza a atacar.

- 19' Muchas fallas en salida del Leeds. El City está cerca del segundo.

- 17' ¡GOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Gran jugada personal de Sterling que acaba en un remate a colocar para poner el 1-0 en el marcador.

- 15' Gran jugada de Sterling y Torres casi anota el primero. Salvó con lo justo la defensa del Leeds.

- 14' Buena llegada del local. Alioski casi anota el primero de cabeza tras mal cierre de Walker.

- 11' Dias ganó en el aire, pero el balón se fue desviado.

-10' Mala salida del Leeds y casi De Bruyne anota el primero. El balón se fue al tiro de esquina.

- 9' Por ahora, no la pasa bien el local. Está al caer el primer gol del City.

- 7' Por ahora, City es el que tiene la posesión del balón.

- 5' Posición adelantada de Sterling y hay tiro libre en salida para el Leeds.

- 4' Tiro de esquina para la visita.

- 3' Tiro libre para el City y De Bruyne casi marca el primero. El palo le dijo que no.

- 2' Sterling se animó de larga distancia. Saque de portería para el local.

- 2' Tiro de esquina para el City, pero se luce en defensa el equipo de Leeds.

- 1' Arrancó el partido en Inglaterra.

- El partido entre Leeds y Manchester City es válido por la Premier League.

- ¡Atención! Formación confirmada del Manchester City: Everton, Walker, Dias, Laporte, Mendy, Rodrigo, Kevin de Bruyne, Phil Foden, Torres, Mahrez y Raheem Sterling.

- Suplentes: Steffen, Stones, Aké, Fernandinho, Bernardo, Palmer y Delap.

- ¡Atención! Formación confirmada del Leeds United: Meslier, Ayling, Koch, Cooper, Dallas, Phillips, Klich, Costa, Roberts, Alioski y Bamford.

- Suplentes: Caprile, Llorente, Struijk, Schackleton, Davis, Poveda y Rodrigo.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Leeds y Manchester City!

Leeds : Meslier, Ayling, Koch, Cooper, Dallas, Phillips, Klich, Costa, Roberts, Alioski y Bamford.

Manchester City : Everton, Walker, Dias, Laporte, Mendy, Rodrigo, Kevin de Bruyne, Phil Foden, Torres, Mahrez y Raheem Sterling.

Los anfitriones recién ascendidos ingresan al partido después de sucesivas victorias de liga, mientras que el City estará ansioso por recuperarse de su derrota por 5-2 en casa ante el Leicester City el fin de semana pasado.

Será un particular enfrentamiento dado que Guardiola acudió a Bielsa para iniciarse como entrenador. El famoso encuentro se determinó desarrollado en la finca del 'Loco' y, según afirmaron allegados al estratega español, duró casi 20 horas.

