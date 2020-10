Selección Argentina presenta a su lista definitiva para las Eliminatorias Qatar 2022 - FOTO

La Selección Argentina se encuentra a pocos días de dar inicio a los duelos por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Por ello, el DT Lionel Scaloni presentó esta mañana la lista que deberá pelear un cupo para la próxima Copa del Mundo.

Con Lionel Messi, siendo uno de los máximos referentes de la albiceleste, tendrán su primera prueba contra Ecuador en condición de local este 8 de octubre y luego, deberán viajar a La Paz para dar la sorpresa frente a Bolivia.

#SelecciónMayor Lista definitiva de futbolistas convocados para los próximos encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia. pic.twitter.com/b80z7ePx2t — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 4, 2020

Convocados de la Selección Argentina - Eliminatorias Qatar 2022

Marcos Acuña

Lucas Alario

Esteban Andrada

Franco Armani

Joaquín Correa

Rodrigo De Paul

Nicolás Domínguez

Paulo Dybala

Juan Foyth

Alejandro Gómez

Giovani Lo Celso

Alexis Mac Allister

Lautaro Martínez

Emiliano Martínez

Lucas Martínes Quarta

Lionel Messi

Facundo Medina

Gonzalo Montiel

Juan Musso

Lucas Ocampo

Nicolás Otamendi

Exequiel Palacios

Leandro Paredes

Nehuén Pérez

Guido Rodríguez

Eduardo Salvio

Giovanni Simeone

Nicolás Tagliafico

Ante las críticas que tuvo Scaloni por no haber convocado a Ángel Di Maria, el entrenador se mostró tajante ante su decisión y esto fue lo que dijo: "No le cerramos la puerta a él ni a nadie. Al contrario, la Selección es de todos. Ahora mismo las cosas están así y eso no implica que en un futuro no pueda ser lo contrario", explicó en una entrevista con 'La Central Deportiva'.

Un días antes, Ángel di María explotó en una entrevista radial y consideró que hizo méritos suficientes para ser llamado a la 'Albiceleste' y, es más, dejó un duro recado a Scaloni: simplemente, no lo quiso convocar.

"No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí, la Selección es lo máximo. Si me rompo el oj... en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen no momento no sea convocado. Si no estoy convocado, es porque no me quieren convocar, pero seguiré peleando para estar en la Selección", afirmó el 'Fideo' en 'Closs Continental'.