Scaloni sobre críticas de Di María: "No le cerramos la puerta a nadie"

No se quedó callado. Lionel Scaloni respondió con mucha clase a las duras críticas de Ángel di María, el crack del PSG que no fue convocado para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 en la Selección Argentina.

El seleccionador de la 'Albiceleste' aclaró que no le cerró las puertas a Di María, uno de los históricos de la Selección Argentina y que venía en un gran momento futbolístico: fue uno de los nombres propios en la campaña del PSG en la última Champions League.

"No le cerramos la puerta a él ni a nadie. Al contrario, la Selección es de todos. Ahora mismo las cosas están así y eso no implica que en un futuro no pueda ser lo contrario", explicó Scaloni en una entrevista con 'La Central Deportiva'.

Un días antes, Ángel di María explotó en una entrevista radial y consideró que hizo méritos suficientes para ser llamado a la 'Albiceleste' y, es más, dejó un duro recado a Scaloni: simplemente, no lo quiso convocar.

"No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí, la Selección es lo máximo. Si me rompo el oj... en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen no momento no sea convocado. Si no estoy convocado, es porque no me quieren convocar, pero seguiré peleando para estar en la Selección", afirmó el 'Fideo' en 'Closs Continental'.

Ángel di María, de 32 años, dejó de ser convocado por Scaloni tras la Copa América 2019 y su ausencia en la última convocatoria de Argentina sería por el recambio generacional que viene implementando el DT con miras al proceso hacia Qatar 2022.

Selección Argentina

El equipo de Lionel Scaloni empezará las Eliminatorias Qatar 2022 el próximo 8 de octubre ante Ecuador en La Bombonera y visitará el 13 a Bolivia en La Paz. Las grandes novedades en la lista del seleccionador fueron Cristian Pavón, el 'Papu' Gómez, Giovanni Simeone y Facundo Medina.