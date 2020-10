Newcastle anunció el fichaje de Rodrigo Vilca por cuatro temporadas

Finalmente Rodrigo Vilca estampó la firma por Newcastle United por los próximos cuatro años tras superar con éxito los respectivos exámenes médicos la mañana de este lunes. Las Urracas no revelaron el precio que pagaron por el futbolista peruano de 21 años.

"Newcastle United puede confirmar el fichaje de Rodrigo Vilca, de 21 años, procedente del Deportivo Municipal de la máxima categoría peruana. El mediocampista limeño ha puesto la pluma sobre el papel en un contrato de cuatro años e inicialmente se unirá al equipo sub-23 de los Magpies", precisó el club de la Premier League.

En sus primers declaraciones con camiseta del Newcastle, Rodrigo Vilca contó la emoción que sintió al recibir la oferta. "Al principio, no podía creer la oportunidad de saltar directamente de Perú a un club de la Premier League. El proceso tuvo muchas fases, con todo este desastre de Covid, así que ha sido una montaña rusa de emociones".

Tras estampar su firma, Rodrigo Vilca formará para de dla Sub-23 de Newcastle que es dirigido por Chris Hogg para acomplarse más rápido al fútbol inglés. Eso sí, en cuando logre tener un rendimiento sobresaliente en su equipo, podría pasar a entrenar con el primer equipo y por ahí pelear un puesto en el once titular de Steve Bruce.

"He llorado de emoción, no una, sino varias, porque ha habido hitos diferentes. A veces he estado tenso, pero ahora estoy muy feliz y espero tener un tiempo largo y exitoso en Newcastle", sentenció Rodrigo Vilca para la página oficial de las Urracas.

Chris Hogg, técnico de la Sub-23 elogió a Rodrigo Vilca

"Estamos encantados de tener a Rodrigo aquí. Es un jugador de ataque emocionante y esperamos ver esa habilidad de ataque. Buscaremos darle la oportunidad de mejorar con nosotros y ser parte del futuro del Newcastle United", dijo Chris Hogg, técnico de la Sub-23, sobre Rodrigo Vilca