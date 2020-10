Inglaterra vs. Gales EN VIVO: fecha y hora del duelo amistoso por Fecha FIFA

Inglaterra vs. Gales EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este jueves 8 de octubre, desde las 14:00 horas, en el Estadio Wembley en amistoso internacional por Fecha FIFA. La transmisión del partido estará a cargo de DIRECTV en Sudamérica. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol internacional y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Inglaterra busca ir calentando motores para los duelos ante Bélgica y Dinamarca, aunque en frente tendrá a una selección que no podrá contar con su principal figura. Por ello, Gareth Southgate decidió convocar a varias caras nuevas para ir conociéndolas en esta nueva Fecha FIFA.

Dominic Calvert-Lewin, Harvey Barnes y Bukayo Saka son los nuevos convoados por el entrenador británico debido a su gran presente en la Premier League. Otro que viene bien y de anotarle tres goles al Liverpool, es el atacante de Aston Villa, Jack Grealish, quien podría arrancar como titular en el choque ante Gales.

Sin embargo, Southgate también tendrá ausencias en el combinado de los ‘tres leones’, pero casi todas fueron por decisión del entrenador inglés. Y es que Phil Foden y Mason Greenwood no fueron tomados en cuenta luego de protagonizar un escándalo de gran magnitud al hacer ingresar chicas al hotel de concentración de su seleccionad en la Fecha FIFA anterior.

Al frente tendrán a un Gales bastante mermada al no poder contar con Gareth Bale. El jugador del Tottenham se encuentra lesionado desde hace varias semanas y a pesar de que ya viene trabajando con algo de normalidad, el departamento médico de los ‘Spurs’ no le otorga el alta médica por lo que su selección no lo tomó en cuenta.

Inglaterra vs. Gales EN VIVO: alineaciones probables

Inglaterra: Pickford; Arnold, Gómez, Maguire, Trippier; Henderson, Phillips, Rice; Sancho, Sterling y Harry Kane.

Gales: Hennessey, Roberts, Lockyer, Ampadu, Davies, Smithm, Morrel, Ramsey, Brooks, James y Moore.

Inglaterra vs. Gales EN VIVO: horarios del mundo

Perú / Lima – 14:00 horas

Colombia / Bogotá – 14:00 horas

Ecuador / Quito – 14:00 horas

Chile / Santiago – 16:00 horas

Argentina / Buenos Aires – 16:00 horas

Uruguay / Montevideo – 16:00 horas

Brasil / Brasilia – 17:00 horas

Paraguay / Asunción – 15:00 horas

Bolivia / La Paz – 15:00 horas

Venezuela / Caracas – 15:00 horas

Estados Unidos / Nueva York – 15:00 horas

México / Ciudad de México – 14:00 horas

España / Madrid – 21:00 horas

Honduras / Tegucigalpa – 13:00 horas

Guatemala / Ciudad de Guatemala – 13:00 horas

Costa Rica / San José – 13:00 horas

Canadá / Toronto – 15:00 horas

Inglaterra vs. Gales EN VIVO: guía de canales

DirecTV Sports SD SD SD HD HD 4K Canal Perú 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Argentina 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Colombia 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Ecuador 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Chile 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Venezuela 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Uruguay 610 614 683 1610 1614 4000

