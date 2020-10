Revisa la agenda de HOY jueves 8 de octubre: todos los partidos, horarios y canales TV

Partidos de hoy martes 6 de octubre EN VIVO. Las Eliminatorias Qatar 2022 arranca con tres partidazos como el Perú vs Paraguay y Argentina vs Ecuador. Se juegan también el Sporting Cristal vs Municipal por la Liga 1 Movistar.

Las Eliminatorias nos trae tres partidos. Perú vs Paraguay rompen fuegos. Luego, Uruguay vs Chile y cierran la primera jornada Argentina vs Ecuador. Imperdibles.

También ya Eliminatorias de Europeas. Hay ochos partidos que arrancan desde las 11:00 de la mañana. La transmisión va por DirecTV.

Por la liga brasileña, se jugarán dos encuentros como el Bragantino vs Internacional y el Athletico-PR vs Ceará.

Liga 1 Movistar

La Liga 1, Torneo Apertura, se juegan dos partidos donde el plato fuerte es el Sporting Cristal vs Municipal. Los celestes perdieron contra todo pronóstico ante Grau en la fecha pasada.

Europa - Eliminatorias para la Euro

11:00 Horas | Georgia vs Bielorrusia | ESPN Play Sur, Sky HD, Esporte Interactivo

13:45 Horas | Bosnia-Herzegovina vs Irlanda del Norte | DIRECTV Sports Peru, DIRECTV

13:45 Horas | Bulgaria vs Hungría | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Sky HD

13:45 Horas | Islandia vs Rumania | DIRECTV Sports Peru, DIRECTV

13:45 Horas | North Macedonia vs Kosovo | DIRECTV Sports Peru, DIRECTV

13:45 Horas | Noruega vs Serbia | DIRECTV Sports Peru, DIRECTV

13:45 Horas | Escocia vs Israel | ESPN Play Sur, Sky HD, Esporte Interactivo

13:45 Horas | Eslovaquia vs República de Irlanda | ESPN Sur, ESPN Play Sur, Sky HD

Brasil - Brasileirão

17:00 Horas | Athletico-PR vs Ceará | Fanatiz Brasileirão, Bet365, Premiere

19:00 Horas | RB Bragantino vs Internacional | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

Chile - Primera División

9:00 Horas | O'Higgins vs Cobresal | Bet365, CDF Premium, CDF HD

Colombia - Primera A

14:00 Horas | Rionegro Águilas vs Patriotas Boyacá | RCN Nuestra Tele, Fanatiz International

18:05 Horas | Boyacá Chicó vs Jaguares de Córdoba | RCN Nuestra Tele, Fanatiz International

20:10 Horas | Medellín vs Cúcuta Deportivo | RCN Nuestra Tele, Fanatiz International

Perú - Primera División

10:30 Horas | Cienciano vs Carlos Stein | GolTV Latinoamerica, Gol Peru, Perú

13:30 Horas | Deportivo Municipal vs Sporting Cristal | GolTV Latinoamerica, Gol Peru, Perú

Brasil - Serie B

16:30 Horas | Cruzeiro vs Sampaio Corrêa PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão, S…

Eliminatorias Sudamericanas

17:30 Horas | Paraguay vs Perú | Movistar Deportes

18:30 Horas | Uruguay vs Chile | VTV- Uruguay

19:30 Horas | Argentina vs Ecuador | TyC Sports

Amistoso

8:00 Horas | Uzbekistán vs Irán

9:00 Horas | Togo vs Libia

11:15 Horas | Rusia vs Suecia | ESPN Play Sur, Esporte Interativo

12:00 Horas | Sur África vs Namibia

13:45 Horas | Bélgica vs Costa de Marfil | ESPN Play Sur, Esporte Interativo

13:45 Horas | Bélgica vs Nueva Zelanda | Maximo 360

14:00 Horas | Inglaterra vs Gales | DIRECTV Sports Peru, DIRECTV

